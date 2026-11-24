Il y a des joueurs que les blessures ralentissent, et d'autres qui reviennent avec encore plus de faim. Darcy Graham appartient à la seconde catégorie.

Absent des Six Nations 2023 et 2024, puis touché au biceps en septembre, l'ailier d'Édimbourg a pourtant retrouvé son niveau face au Japon, avec une soirée digne de ses plus belles heures sous le maillot écossais.

Selon OptaJonny, l'ailier a frôlé un record que lui seul détient depuis la dernière Coupe du monde.

12 semaines d'absence pour Darcy Graham : l'Écosse perd son recordman d'essais avant les tests face aux All Blacks et à l'Australie

Darcy Graham (encore) recordman

L'ailier a pris part à cinq essais, dont trois inscrits de sa main et deux offerts à ses partenaires, pour 157 mètres parcourus et six franchissements.

Ces trois chiffres sont les meilleurs réalisés par un joueur écossais depuis la Coupe du monde 2023, où Graham lui-même avait fait mieux face à la Roumanie : six participations à des essais, 212 mètres et sept franchissements.

Capé après une seule saison professionnelle, Graham n'a plus quitté la sélection depuis et s'impose année après année comme un joueur clé du XV du Chardon.

Cette saison dans le Nations Championship, en 235 minutes de jeu, il compte trois essais et trois passes décisives. Il a aussi porté le ballon 31 fois pour 225 mètres, franchi la ligne cinq fois et battu 11 défenseurs, sans oublier 29 plaquages tentés et deux ballons récupérés.

📊 - Darcy Graham v 🇯🇵: 5 Try Involvements (3 tries, 2 assists) 157 Metres Gained 6 Line Breaks All three tallies were the most by any @Scotlandteam player since the 2023 Rugby World Cup when Graham recorded 6 try involvements, 212 metres and 7 line breaks v Romania. Electric. https://t.co/mCOxjoY8IP — OptaJonny (@OptaJonny) November 23, 2026

En fin de contrat avant le Mondial 2027

Et si la suite de l'histoire s'écrivait en Charente-Maritime ? Le contrat de Darcy Graham avec Édimbourg court jusqu'en 2027, et son profil pourrait séduire plus d'un club de Top 14.

La Rochelle, qui s'était déjà positionnée sur son coéquipier Duhan van der Merwe (Rugbypass), avant que celui-ci ne prolonge, s'apprête peut-être à voir partir Jack Nowell.

Le poste d'ailier pourrait donc se libérer au moment précis où l'Écossais arrive sur le marché. Ce n'est qu'une hypothèse, mais elle a de quoi faire rêver.