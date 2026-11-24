Du Cornwall aux Lions, en passant par le sacre européen d'Exeter, Jack Nowell a bâti sa carrière sur un parcours à part. Formé à Redruth, il rejoint les Chiefs d'Exeter en 2012, avec qui il dispute 145 matchs et décroche le doublé Championnat-Coupe d'Europe en 2020.

Capé 46 fois avec l'Angleterre et sélectionné deux fois avec les Lions, dont la tournée en Nouvelle-Zélande en 2017, l'ailier avait ensuite choisi de traverser la Manche pour poser ses valises à La Rochelle en 2023. Il pourrait déjà refermer ce chapitre, à 33 ans l'ailier aux 72 matchs avec La Rochelle devrait retourner en Angleterre.

La Rochelle pourrait devoir revoir ses plans derrière : Exeter s'intéresse à Jack Nowell, alors que Dillyn Leyds arrive aussi en fin de contrat

Nowell à Exeter?

Selon RugbyPass, Nowell serait en discussions avancées avec Exeter, son ancien club, et les dirigeants de Sandy Park se montreraient confiants quant à l'issue des échanges.

Ronan O'Gara souhaite pourtant le conserver et lui aurait proposé un an de plus, avec une deuxième saison en option. Mais les Chiefs seraient prêts à lui offrir les deux années fermes qu'il réclame, une différence qui pourrait peser lourd dans la balance.

Son retour renforcerait les ailes de l'équipe de Rob Baxter, qui a déjà obtenu la prolongation d'Immanuel Feyi-Waboso et a transmis une offre à Paul Brown-Bampoe.

Jack Nowell pourrait ainsi remplacer l'ailier anglais récemment prolongé pendant la préparation au Mondial 2027 avec Exeter.

Le Stade Rochelais n'avait pourtant pas ménagé ses efforts pour retenir son ailier. Fin octobre, le club aurait proposé à Jack Nowell une prolongation d'un an, assortie d'une option pour une saison supplémentaire.

🚨 Selon les informations du Midi Olympique, Jack Nowell (33 ans) pourrait quitter le Stade Rochelais pour rejoindre son ancien club d’Exeter. Arrivé en 2023 à La Rochelle, l’international anglais ne serait pas insensible à un retour dans son pays natal 💛🖤 #FievreSR https://t.co/je0RVcHn6p — Fièvre SR (@fievresr) November 20, 2026

Jack Nowell avec le Stade Rochelais cette saison

Depuis son arrivée à La Rochelle, Nowell a inscrit 19 essais en 72 rencontres. Cette saison, il en compte deux en cinq apparitions, pour 396 minutes de jeu en Top 14.

Sur ce temps passé sur le terrain, l'ailier a porté le ballon 42 fois pour 163 mètres gagnés, dont 51 après contact, battu 9 défenseurs et franchi la ligne à trois reprises.

Il a également délivré une passe décisive et récupéré deux ballons, tout en restant d'une grande discipline, sans pénalité ni carton. Son apport défensif est tout aussi notable, avec 44 plaquages tentés et deux plaquages dominants.