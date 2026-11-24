Les Bleus ont déjà croisé Karl Dickson cet automne. L’Anglais retrouvera le XV de France dimanche 29 novembre à 17h40, à Twickenham, pour la finale du Championnat des Nations face à l’Afrique du Sud.

L’Irlandais Andrew Brace et le Néo-Zélandais James Doleman seront à la touche. L’Anglais Andrew Jackson officiera à la vidéo, tandis que le Néo-Zélandais Richard Kelly sera chargé de la revue du jeu déloyal.

Trois matchs, trois victoires en 2026

Dans ce Championnat des Nations, Dickson a déjà dirigé deux rencontres des Bleus pour deux victoires. En juillet, les hommes de Fabien Galthié se sont imposés en Australie (42-26). Le 7 novembre, ils ont passé huit essais aux Fidji à Lyon (54-17).

Le bilan de l’année remonte même à février. L’Anglais était au sifflet lors de l’ouverture du Tournoi des 6 Nations, quand les Tricolores ont battu l’Irlande 36-14 au Stade de France.

L’Irlande, seule exception

Depuis 2020, le XV de France affiche six victoires en sept matchs avec Karl Dickson comme arbitre central. Aux trois succès de 2026 s’ajoutent ceux contre le pays de Galles (38-21 en 2020), l’Écosse (36-17 en 2022) et l’Italie (73-24 en 2025).

Le seul revers remonte à février 2024, face à l’Irlande au Vélodrome (17-38). Ce soir-là, les Bleus avaient joué près de cinquante minutes à quatorze après le deuxième carton jaune de Paul Willemse.

Les Springboks le connaissent aussi

Les Sud-Africains ont eux aussi gagné sous ses ordres cette année. Le 12 septembre, à Baltimore, Dickson était au sifflet lors de leur succès contre les All Blacks (43-28). Et lors du 21-19 des Bleus face aux Boks le 13 novembre, c’est l’Italien Andrea Piardi qui dirigeait la rencontre.