Et si Charles Ollivon bouclait la boucle à Bayonne ? Selon Midi Olympique, il n'est pas impossible que le troisième ligne du RCT quitte le Var en juin 2027. Avant la fenêtre internationale de novembre, il aurait évoqué auprès de ses dirigeants l'éventualité de se rapprocher de sa famille et de son Pays basque natal.

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En 2015, la relégation de l'Aviron en Pro D2 l'avait poussé vers la Rade. Formé puis lancé chez les professionnels à Bayonne, il s'était alors promis de revenir un jour au club. Onze ans plus tard, cette éventualité reprend du crédit.

Bayonne prêt à accueillir son ancien protégé ?

Depuis, le flanker qui ne passe pas sous les portes (1m99) est devenu une véritable légende du RCT, dont il est aujourd'hui le joueur le plus ancien de l'effectif. À 33 ans, le Basque compte 56 sélections et était encore titulaire samedi contre l'Argentine (45-17) avec les Bleus.

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Bayonne serait justement à l'affût. Le club ciel et blanc envisagerait de lui proposer une ou deux saisons pour assurer la suite d'Esteban Capilla à Toulouse en 2027. Mais, selon Midol, cela ne se fera pas à n'importe quel prix.

Un dernier défi ou une retraite sur la Rade ?

Ollivon garde aussi la main sur son avenir toulonnais. Sous contrat jusqu'en juin 2027, il possède une option lui permettant de prolonger d'un an, à activer avant la fin de l'année.

Le joueur, qui fêtera ses 34 ans en mai, hésiterait donc entre terminer sa carrière sur la Rade, où il s'est imposé comme un cadre, et relever un dernier défi dans son club de cœur. Toulon ne fermerait pas la porte à son départ pour s'ouvrir d'autres possibilités.

Les discussions n'en sont qu'à leurs débuts, rappelle la même source. Le dossier devrait avancer après les échéances internationales de novembre, durant la semaine de vacances d'Ollivon. Sous l'attention du public du RCT...