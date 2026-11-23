90 points en Corrèze

Le match joué sous portes ouvertes du week-end s’est déroulé en Corrèze où le Corrèze Rugby Club (nouvelle fusion entre Malemort et Causse Vézère) et Millau n’ont pas eu de problèmes à trouver le chemin de l’en-but. Un peu plus à défendre.

Pour un total de 90 points inscrits ce dimanche et un score final de 41 à 49 en faveur des aveyronnais. Notez que les corréziens, menés 12 à 36, ont entamé une énorme remontada pour finalement échouer à 8 points.

En Isère, Voiron a sorti les muscles pour disposer d’Aubagne (32 à 0) sans qu’il n’y ait rien à redire. Les rouge ont notamment fait valoir la puissance de leur pack tunningué comme la bagnole du Kévin par les anciens pros (Cotte, Toleafoa…) et la filière berjallienne pour s’imposer avec le bonus dans leur stade Géo-Martin face à des Provençaux quelque peu diminués mais pas venus non plus dans le Dauphiné pour faire du tourisme.

À Marseille, dans cette même poule 3, l’automne réussit au SMUC. Après avoir été gagner à Avignon il y peu, le promu et lanterne rouge s’est offert le leader à la piaule, malgré un essai de Waisea. Au terme d’un match engagé et avec de la réussite, il l'a emporté face Grasse (27-25).

Rodez et Gennevilliers enchaînent

À l'Ouest, le leader invaincu de poule 7 qu'est Rodez, n'a pas fait dans la dentelle face au promu de Nontron (8e). La logique a été respectée et les Aveyronnais ont déroulé à domicile, passant 10 essais à leurs adversaires pour franchir la barre des 70 points.

Au Nord, notez que Gennevilliers l’a emporté à Meaux (19 à 22) dans le choc du haut de tableau pour rester invaincu.