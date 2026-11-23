23 ans : c'est l'âge auquel pointe l'ailier du XV de France et de Bordeaux avant de clôturer l'année 2026 avec les Bleus. Louis Bielle-Biarrey, encore essentiel avec la sélection ce mois de novembre, vient de battre un nouveau record cette année.

L'ailier au casque doré s'est illustré à chaque match en se montrant décisif sur l'année 2026. Et pour cause : cette statistique, révélée par Opta Jonny, le place tout en haut d'un classement qu'il dominait déjà.

Parmi les joueurs qui se situent derrière lui, on retrouve TJ Perenara, Damian McKenzie, Will Jordan et Matthieu Jalibert : excusez du peu.

4 joueurs du XV de France nommés pour les World Rugby Awards, Louis Bielle-Biarrey face à deux Springboks et un All Black pour le titre de Joueur de l'année

Décisif toutes les 36 minutes

Avec 11 essais et 7 apsse décisives, voila le ration stratsophérique de Louis Bielle Biarrey avec le XV de France sur l'ensemble de l'année 2026.

Une année qui l'a vu battre le record d'essai marqué dans un seul tournoi des 6 nations avec 9 unités dont un quadruplé lors de la derniere journée face à l'Angleterre.

En Nations Championship, il se montre cepêndant plus discret sans pour autant etre inéeficace, face aux Pumas il a encore fait parler la poudre marquant en fin de match pour parachever le succès des siens.

Il devient le joueur le plus souvent impliqué dans une partie, en étant décisif toutes les 36 minutes en moyenne. Le dernier recordman était lui meme sur l'année 2025, il l'était toute les 37 minutes.

36 - Louis Bielle-Biarrey has scored 11 tries and assisted 7 for @FranceRugby in 2026, averaging an involvement every 36 minutes. It's the best rate for a Tier 1 nation since Opta have recorded this data (2010), overtaking LBB's own rate of one per 37 minutes in 2025. Prolific. https://t.co/p7q62h65fS — OptaJonny (@OptaJonny) November 23, 2026

Louis Bielle-Biarrey meilleur joueur de l'année ?

Nommé parmi les quatre meilleurs joueurs du monde par World Rugby, Louis Bielle-Biarrey vient de réaliser un millésime de très haut niveau, tant avec les Bleus qu'avec Bordeaux.

Champions d'Europe l'an dernier, les Girondins ont pu s'appuyer sur les jambes de feu de leur ailier, qui a tout de même marqué près de 17 fois sur l'année.

À cela s'ajoute son année avec le XV de France, comme évoqué précédemment : de quoi largement prétendre à ce titre honorifique, que seul Antoine Dupont a remporté parmi les internationaux tricolores actuels.