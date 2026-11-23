Il y a des statistiques qui racontent un match à elles seules. Face aux All Blacks, Ben Earl a porté le ballon à 32 reprises, du jamais vu selon Opta Jonny.

Le troisième ligne anglais confirme ainsi un Nations Championship 2026 de très haut vol, au point de s'imposer comme l'un des hommes forts de la sélection.

Une performance d'autant plus marquante qu'elle relègue sur le banc le prodige Henry Pollock.

Pollock en dynamiteur, Fainga'anuku en caméléon : les remplaçants pourraient offrir deux fins très différentes à Angleterre–All Blacks

Ben Earl le chien fou du XV de la Rose

Ce record a une saveur particulière, car il efface des tablettes un nom bien connu du public anglais. Le précédent record de 31 courses appartenait à Nick Easter, établi avec le XV de la Rose face à l'Uruguay lors de la Coupe du monde 2015.

Près de onze ans plus tard, Earl dépasse donc l'ancien numéro 8 d'une unité et s'inscrit dans l'histoire du rugby anglais. Cette charge de travail illustre le rôle central qu'il occupe dans le jeu de transition et de mouvement de l'Angleterre.

32 - Ben Earl made 32 carries against New Zealand, the most by any Tier 1 player in a match since Opta have recorded this data. His tally surprassed the previous most of 31, set by Nick Easter for @EnglandRugby against Uruguay at the 2015 Rugby World Cup. King. https://t.co/vW4Lzh7QGb — OptaJonny (@OptaJonny) November 23, 2026

Un Nations CHampionship 2026 XXL

Sur l'ensemble de la compétition, ses chiffres confirment cette impression de domination. En six rencontres et 408 minutes, pour cinq victoires et une défaite, il a parcouru 389 mètres, plus que n'importe quel autre troisième ligne du Nations Championship, et battu 18 défenseurs, là encore le meilleur total à son poste.

Il a également inscrit quatre essais, délivré une passe décisive et touché 119 ballons, tout en réussissant 67 plaquages, soit 11,17 par match.

L'Angleterre, deuxième du classement Nord après ses six matchs, doit beaucoup à un troisième ligne qui réalise sans doute la meilleure fenêtre internationale de sa carrière.