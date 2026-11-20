À Twickenham, samedi, le choc entre l'Angleterre et les All Blacks pourrait aussi se décider sur le banc. Steve Borthwick et Dave Rennie ont choisi deux approches différentes pour cette dernière journée de la phase de poules du Nations Championship. D'un côté, six avants prêts à remettre une couche dans le combat. De l'autre, plusieurs joueurs capables de modifier l'organisation offensive en cours de rencontre.

L'Angleterre veut remettre du carburant devant

Borthwick conserve une répartition 6-2. Luke Cowan-Dickie, Ellis Genge et Will Stuart peuvent renouveler intégralement la première ligne. George Martin apporte une solution dans la cage, tandis que Greg Fisilau et Henry Pollock offrent deux options supplémentaires en troisième ligne.

Angleterre 1. Fin Baxter, 2. Jamie George, 3. Joe Heyes, 4. Maro Itoje (cap.), 5. Alex Coles, 6. Ollie Chessum, 7. Ben Curry, 8. Ben Earl, 9. Jack van Poortvliet, 10. Fin Smith, 11. Will Joseph, 12. Seb Atkinson, 13. Henry Slade, 14. Tommy Freeman, 15. George Furbank. Remplaçants : 16. Luke Cowan-Dickie, 17. Ellis Genge, 18. Will Stuart, 19. George Martin, 20. Greg Fisilau, 21. Henry Pollock, 22. Ben Spencer, 23. Marcus Smith.

L'idée paraît assez claire : conserver de la puissance en conquête, maintenir l'intensité défensive et disposer de joueurs frais pour contester les rucks. Pollock peut notamment apporter son activité dans les espaces aussi bien devant que sur une aile. Mais cette formule laisse seulement Ben Spencer et Marcus Smith pour couvrir les lignes arrière. Une blessure précoce pourrait donc contraindre les Anglais à quelques réorganisations.

Fainga'anuku, le joker qui brouille les comptes

Chez les Blacks, le calcul est plus subtil. Asafo Aumua, George Bower, Pasilio Tosi et Anton Segner couvrent le pack. Derrière, Cortez Ratima, Richie Mo'unga et Rieko Ioane peuvent modifier la charnière ou les associations au centre.

Et puis il y a Leicester Fainga'anuku, l'ancien Toulonnais. Classé parmi les avants, il peut également jouer ailier ou premier centre. Revenu aux Crusaders en 2026, il a notamment évolué au poste de troisième ligne aile en Super Rugby. Dave Rennie le considère comme un véritable joueur hybride. De quoi transformer un apparent 5-3 en 4-4 selon les besoins.

Nouvelle-Zélande 1. Ethan de Groot, 2. Codie Taylor (cap.), 3. Fletcher Newell, 4. Scott Barrett, 5. Fabian Holland, 6. Tupou Vaa'i, 7. Peter Lakai, 8. Wallace Sititi, 9. Cam Roigard, 10. Damian McKenzie, 11. Josh Moorby, 12. Jordie Barrett, 13. Anton Lienert-Brown, 14. Will Jordan, 15. Beauden Barrett. Remplaçants : 16. Asafo Aumua, 17. George Bower, 18. Pasilio Tosi, 19. Anton Segner, 20. Leicester Fainga'anuku, 21. Cortez Ratima, 22. Richie Mo'unga, 23. Rieko Ioane.

Deux stratégies pour un même objectif

Les Anglais disposent de davantage de solutions spécialisées pour entretenir le combat devant. Les Néo-Zélandais peuvent, eux, modifier leur animation offensive avec Mo'unga ou apporter de la fraîcheur au centre avec Ioane, sans sacrifier toute leur couverture des avants.

Dans un match potentiellement serré, la gestion des remplacements pourrait peser lourd. L'Angleterre joue encore sa qualification pour la finale du Nations Championship, tandis que les Blacks doivent réagir après leur défaite face au pays de Galles (35-28). Reste à savoir quelle stratégie sera la plus payante lorsque les organismes commenceront à tirer la langue.