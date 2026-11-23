Après Tommaso Menoncello cette saison à Toulouse, le Top 14 pourrait accueillir un autre jeune phénomène du rugby mondial. Selon les informations de Rugbyrama, Wallace Sititi serait proche de rejoindre le Stade Français, après la Coupe du monde 2027.

À seulement 24 ans, le troisième ligne des All Blacks représente pourtant l'avenir du rugby néo-zélandais. Révélé en 2024 sous le maillot noir, il avait même été élu révélation mondiale de l'année par World Rugby, dès sa première saison internationale.

Puissant, explosif, rapide, adroit et particulièrement dur au contact, Sititi possède tous les arguments pour devenir une référence mondiale au poste de numéro 8, où il évolue désormais avec les All Blacks.

Un énorme coup pour Paris, un désaveu pour les Kiwis ?

Sous contrat avec New Zealand Rugby jusqu'à fin 2027, le joueur des Chiefs pourrait donc débarquer dans la capitale après le Mondial australien. Un contrat de deux saisons serait envisagé, même si rien n'est encore officiel.

Si elle se confirmait, cette signature constituerait un coup monumental pour le Stade Français. Elle illustrerait aussi les difficultés de la fédération néo-zélandaise à retenir ses meilleurs talents face aux sirènes européennes.

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Car perdre un joueur de ce calibre, si jeune, aurait de quoi inquiéter les Kiwis. D'autant qu'une arrivée en France contraindrait Sititi à mettre sa carrière internationale entre parenthèses, selon les règles actuelles de sélection.

Rien ne l'empêcherait toutefois de revenir au pays après quelques saisons à tâter le cuir et la monnaie européenne. À l'image de Leicester Fainga'anuku, parti à Toulon en 2023 avant de retrouver les Crusaders et les All Blacks en 2025...