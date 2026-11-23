Le Top 14 compte un nouveau visage venu de Nouvelle-Zélande. Ce lundi, l'Aviron Bayonnais a officialisé la signature de Luke Jacobson, troisième ligne international des All Blacks, qui a paraphé un contrat de trois ans, jusqu'en 2030.

Âgé de 29 ans et fort de 30 sélections, le joueur ne débarquera toutefois sur la côte basque qu'à l'issue de la Coupe du monde 2027 en Australie, après une dernière saison de Super Rugby avec les Chiefs.

Il rejoint ainsi Dalton Papalʻi, arrivé à Castres à l'intersaison dans le championnat de France.

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Une arrivée qui se préparait

Pour Bayonne, l'opération n'a rien d'une surprise : la piste était connue depuis plusieurs semaines, et le joueur avait déjà fait le déplacement en octobre pour visiter les installations du club.

Les Chiefs avaient eux-mêmes annoncé son départ plus tôt dans la journée, sans en révéler la destination. Pur produit du Super Rugby, qu'il n'a jamais quitté depuis ses débuts professionnels, Jacobson découvrira donc le Top 14 sur les bords de la Nive.

Polyvalent, capable d'évoluer à plusieurs postes de la troisième ligne, il constitue un renfort de choix pour un club qui poursuit son recrutement à ce poste.

Titulaire cet été face aux Springboks dans la série Greatest Rivalry puis lors du Nations Championship 2026, notamment contre la France, il est un élément fort du groupe de Dave Rennie, même s'il est forfait cet automne, blessé au coude.

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Des statistiques de tout premier plan

Sa dernière saison de Super Rugby Pacific illustre ce que Bayonne vient de s'offrir. Finaliste malheureux face aux Hurricanes avec les Chiefs, Jacobson a disputé 1 006 minutes, durant lesquelles il s'est montré avant tout un travailleur de l'ombre.

Sa défense est son point fort : 172 plaquages tentés pour 146 réussis, dont 8 dominants, soit une moyenne de 0,15 par minute, auxquels s'ajoutent 12 turnovers gagnés. Offensivement, il a porté le ballon à 125 reprises pour 286 mètres, dont 160 après contact, battant 17 défenseurs et réalisant 2 franchissements.

Il a inscrit un essai et délivré une passe décisive, avec une précision de 98 % dans ses transmissions (45 passes réussies pour une seule mauvaise). Côté discipline, son bilan est exemplaire : 8 pénalités concédées, aucun carton jaune ni rouge. Enfin, il a assuré 3 prises en touche sur 3.