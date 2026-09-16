Charles Ollivon absent face à Castres : pourquoi Patrick Tuifua pourrait-il être privilégié pour le remplacer dans le XV de départ avec Toulon ?

C'est un retour sur la pointe des pieds qu'a effectué le jeune Toulonnais, et pour cause : depuis son arrivée dans le Var l'année dernière, il n'a disputé que trois bouts de match.

La faute, notamment, à une blessure qui l'a longtemps éloigné des terrains et qui aurait pu avoir raison de sa jeune carrière, avec très peu de chances de rejouer.

Pour autant, cette histoire a pris fin la semaine dernière, alors que Patrick Tuifua foulait la pelouse de Mayol face à La Rochelle durant une dizaine de minutes. Il pourrait profiter de certaines absences pour intégrer le XV de départ face à Castres, pour la troisième journée de Top 14.

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Patrick Tuifua pour remplacer Charles Ollivon face à Castres ?

C'est une option d'autant plus crédible qu'on pourrait voir le jeune Toulonnais de 22 ans remplacer Charles Ollivon, absent face aux Tarnais, lors de la troisième journée de Top 14.

Car si Esteban Abadie et Lewis Ludlam semblent être les choix les plus logiques à ce poste, il a été reproché aux hommes de Pierre Mignoni de manquer d'impact dans les collisions.

Afin de densifier la troisième ligne, le choix de Patrick Tuifua pourrait ainsi répondre à ce déficit d'efficacité, lui à qui l'on a attribué des qualités de franchisseur hors pair il y a quelques mois.

En ce sens, il pourrait bien débuter aux côtés de Lewis Ludlam, l'une des seules satisfactions du dernier match face à La Rochelle, et encadrer Zach Mercer.

Ribbans et Cancoriet absents également

Face à Castres manqueront également d'autres joueurs d'expérience : David Ribbans, toujours pas aligné cette saison, vraisemblablement touché au dos, et Judicaël Cancoriet, qui a débuté les deux premières rencontres de Top 14.

L'occasion pour d'autres jeunes joueurs d'aller se confronter aux Tarnais sur la pelouse de Pierre-Fabre, même si, dans un registre de numéro 5 pur, Toulon semble manquer de profil.

Luciano Asevedo pourrait faire le poids avec ses 125 kg, mais derrière, c'est l'hécatombe. Aligner une paire de deuxièmes lignes bien plus légère conforterait potentiellement la place du puissant Tuifua à l'aile de la troisième ligne, au détriment des Abadie et Quéré-Karaba.

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Un retour quasiment inespéré

Arrivé à Toulon en 2025 avec l'étiquette de grand espoir, Patrick Tuifua n'avait disputé que deux rencontres avant qu'une blessure au genou droit, mal soignée lors de son passage en Nouvelle-Zélande, ne le contraigne à une opération en novembre.

Le pronostic était alors sombre : seulement 20 à 40 % de chances de rejouer un jour au rugby. Disputer la rencontre face à La Rochelle était déjà une petite victoire pour l'homme originaire de l'hémisphère sud.

Un pari doublement gagné, puisqu'il a même refusé de partir en prêt à Vannes lors de cette intersaison. Ainsi, une hypothétique titularisation serait la cerise sur ce gâteau patiemment préparé.

Sa dernière titularisation remonte à octobre dernier, face à Clermont.