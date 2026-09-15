50 matchs en trois saisons et une fin de contrat en juin 2027 : Toulon en passe de laisser partir son "vrai guerrier" Lewis Ludlam

Il est devenu en quelques mois un élément fort du paquet d'avants toulonnais, d'abord de par sa régularité, lui qui n'est que très rarement blessé, mais aussi et surtout par son appétence pour le combat.

Il s'est d'ailleurs illustré le week-end dernier face à La Rochelle en étant le seul élément à la hauteur, un ressenti confirmé par certains experts du club.

Pour autant, celui qui a célébré sa 50e en Top 14 sous les couleurs de Toulon n'a toujours pas prolongé son bail, qui court jusqu'en juin 2027.

Inquiétant pour certains supporters, même si, derrière, la relève semble assurée.

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"En attaque ou en défense, il a fait mal"

Face à La Rochelle, devant son public, Toulon n'a pas su obtenir mieux qu'un maigre bonus défensif, et s'est clairement fait dominer dans le combat.

Chose qui n'a pas échappé à Sébastien Bruno notamment, l'ancien talonneur a vu d'un bon œil la prestation du troisième ligne, sélectionné 25 fois avec le XV de la Rose.

Durant 70 minutes, ce dernier a parcouru 58 mètres balle en main, battu 4 défenseurs, remporté 2 turnovers et effectué 11 plaquages. De quoi convaincre l'ancienne gloire du club de son importance.

"Lewis Ludlam y a mis toute son énergie, à chaque fois qu’il était dans les duels en attaque ou en défense, il a fait mal. C’est ce qu’on demande aux joueurs [...] On est une équipe, on est Toulon, on est sur le terrain et tu dois tout donner."

Sebastien Bruno

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Félicitations à notre troisième ligne @LewisLudlam, qui a fêté ce week-end sa 50e apparition sous le maillot du RCT 👏❤️🖤#ParceQueToulon pic.twitter.com/gUs7FU9SNn — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) September 14, 2026

Le Mondial avec l'Angleterre ou Toulon

Cet été, les discussions autour d'un éventuel départ pour rallier l'Angleterre et disputer une nouvelle Coupe du Monde semblaient ouvertes pour le flanker de 30 ans.

Mais selon Rugbypass, après mûre réflexion, l'Anglais aurait décidé de répondre favorablement aux discussions engagées par le board toulonnais sur une prolongation.

Si rien n'est officiel pour l'heure, il se pourrait bien que, dans les semaines qui arrivent, un nouveau bail soit officialisé entre les deux parties.

Pour autant, le RCT semble en bonne position pour négocier, l'armada varoise étant munie de nombreux éléments en troisième ligne. Shiosvhili, Quere-Karaba, Tuifua ou encore Keletaona, arrivé cet été sur la rade, pointent le bout de leur nez à peine à 20 ans.

Même si Jules Coulon s'est vu libéré par le club, une autre jeune pousse se dessine à l'ombre des futures stars toulonnaises. Noam Moreau, 19 ans, a découvert le Top 14 la saison dernière.

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Pour autant, les supporters de l'institution rouge et noire ne s'y trompent pas, l'homme du moment, c'est bien Lewis Ludlam.

De quoi même le voir porter le brassard de capitaine au nez et à la barbe des Ollivon, Serin ou Fickou, qui ne semblent pas à la hauteur de ce public de connaisseurs exigeants.

En somme, il ne paraît pas déconnant qu'il figure dans la lignée des grands capitaines étrangers du RCT, tels que Joe van Niekerk ou Jonny Wilkinson, son compatriote.

Il figure aux côtés de David Ribbans et Gaël Fickou parmi les 3 capitaines désignés par l'encadrement toulonnais. Chose qui semble donc plaire aux adorateurs du rugby varois.