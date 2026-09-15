Dernier de Pro D2, Colomiers dégaine une recrue d'expérience, formée à Toulon, en la personne d'Erwan Dridi

C'est un joker médical aux allures de recrue XXL pour Colomiers, et pour cause, le CV d'Erwan Dridi (28 ans) parle de lui-même.

Libéré par Brive en juin dernier, ce dernier n'avait pas trouvé de projet adéquat au démarrage de la saison de Pro D2. C'est chose faite désormais, puisqu'il va s'engager avec Colomiers, comme l'annonce La Dépêche du Midi.

Ce transfert pourrait permettre notamment à Colomiers de compenser les nombreux départs au poste et la blessure d'Alexandre Borie.

Après une saison blanche, l’ancien Rochelais Martin Alonso Muñoz retrouve Colomiers avec un objectif en tête : décrocher sa place pour le Mondial 2027

Dridi aux côtés d'un ancien coéquipier à Colomiers

Sa venue à Colomiers, bien que facilitée grandement par son statut de joueur libre, n'a rien d'anodin. Il retrouvera à Colomiers un ancien joueur de l'équipe de France U20.

En effet, Théo Lachaud, avec qui il a également partagé le maillot du RCT en équipes jeunes, est le talonneur de cette formation actuellement dernière de la deuxième division française.

On retrouve également plusieurs autres anciens Toulonnais, en la personne d'Alberto Carmona, avec qui il composera sans doute le triangle arrière.

Orienté football d'abord

Fils d'un entraîneur de football, rien ne prédestinait vraiment Erwan Dridi à embrasser une carrière dans le rugby. Comme il l'a confié à La Montagne, c'est en allant voir son grand frère disputer un tournoi, lors d'un derby entre La Valette et La Seyne, qu'il a eu le déclic pour ce sport.

Là-bas, il disputera ses premiers matchs de rugby, puis à Hyères-Carqueiranne jusqu'à ses 17 ans. C'est finalement au RCT qu'il rejoint les Crabos, avant de gravir les échelons jusqu'en Espoirs.

Son tout premier match en Top 14 remonte à la dernière journée de la saison 2018-2019, achevée par une victoire à Castres, une entrée en matière particulièrement marquante pour le joueur, qui fera ensuite les beaux jours de Vannes, Grenoble et surtout de Brive, où il a passé jusqu'en juin dernier deux saisons.