TOP 14. Et si le Stade Toulousain voyait encore plus grand ? Ugo Mola prend exemple sur l'UBB

Le Stade Toulousain a déjà les trophées, les tribunes pleines et une sacrée ferveur populaire. Mais Ugo Mola voit encore de la marge pour faire grandir son club. Interrogé sur le développement de l'Union Bordeaux-Bègles, le manager toulousain s'est arrêté sur un élément qui pèse lourd dans le rugby moderne : le stade. Et sur l'exemple girondin, il a visiblement quelques idées.

« Bordeaux a changé de dimension quand ils ont récupéré Chaban-Delmas », estime-t-il, avant de glisser : « C'est d'ailleurs quelque chose que l'on peut, nous aussi, avoir comme objectif, d'avoir un outil peut-être un peu plus performant. » Une réflexion qui prend un relief particulier alors que Toulouse travaille depuis plusieurs années sur l'extension d'Ernest-Wallon.

À Bordeaux, Chaban-Delmas comme accélérateur

Devenu résident de Chaban-Delmas en 2015, l'UBB a trouvé dans cette enceinte une formidable caisse de résonance. Avec 32 930 places commercialisées, le club girondin annonçait en septembre son 35e match consécutif à guichets fermés. De quoi développer billetterie, hospitalités et partenariats, bien au-delà des seules recettes générées par les résultats sur la pelouse.

À Toulouse, Ernest-Wallon dispose actuellement de 18 754 places. Didier Lacroix a déjà évoqué l'objectif de porter sa capacité jusqu'à 25 000 spectateurs, avec plusieurs scénarios à l'étude. L'idée est notamment de pouvoir accueillir davantage de monde lors des grandes affiches, sans devoir systématiquement se tourner vers le Stadium.

Ernest-Wallon a déjà franchi une étape importante

Le dossier a franchi une étape officielle le 3 septembre 2026 : un arrêté ministériel a reconnu Ernest-Wallon et ses équipements annexes d'intérêt général. Dans son communiqué, le Stade Toulousain y voit un moyen d'accompagner la modernisation de l'enceinte, de développer ses capacités d'accueil, mais aussi ses activités de formation et de santé. Cela ne signifie toutefois pas que les travaux sont lancés.

Les questions de calendrier et de financement restent importantes. Toulouse Métropole avait évoqué dès 2024 un soutien envisagé à hauteur de 20 millions d'euros. En avril dernier, le maire Jean-Luc Moudenc parlait d'environ 5 000 places supplémentaires, tout en précisant que le calendrier était entre les mains du club. Et derrière la capacité brute, se pose aussi la question des espaces destinés aux partenaires et de la vie du stade hors match.

Grandir sans perdre son identité

Au fond, l'exemple bordelais dit quelque chose de l'ambition toulousaine : disposer d'un stade à la hauteur de son poids sportif et populaire, capable d'apporter des ressources supplémentaires sur la durée. Mola n'annonce aucun nouveau chantier, mais sa sortie confirme que le sujet dépasse largement le confort des tribunes. Même quand on collectionne les Brennus, il reste de la place pour grandir.