« Nous sommes sur la bonne voie pour devenir une grande équipe mais on ne l'est pas encore durablement », concède Piqueronies

Sébastien Piqueronies a beau afficher 31 points après dix rencontres, le manager palois refuse de s'emballer à l'approche d'une fin d'automne piégeuse. Dans un long entretien accordé à La République des Pyrénées, il se dit « très fier » de ce premier bloc et satisfait du jeu « plus vivant debout » travaillé depuis quatre mois. Mais il fixe aussitôt la limite : « Nous sommes sur la bonne voie pour devenir une grande équipe mais on ne l'est pas encore durablement. »

Neuvième défense, un problème de rigueur

Les chiffres défensifs interpellent, car la Section est la 9e défense du Top 14, avec 29 points encaissés en moyenne et environ 38 à l'extérieur. Piqueronies refuse pourtant d'accuser sa défense : « je déplore plutôt notre manque de rigueur », explique-t-il. Il cite le début de deuxième mi-temps à Vannes et la deuxième période à Lyon, deux trous d'air payés au tableau d'affichage.

Le modèle, il le voit chez ceux qui tuent le match dès qu'ils le dominent, et il cite l'intensité actuelle des Bordelais. Les Palois s'en sont approchés lors de la première demi-heure face à Toulouse, puis pendant une mi-temps contre Perpignan. « Maintenant je rêverais que ça soit constant, durable et puissant pendant 80 minutes », résume le manager.

L'autre chantier se situe devant. Piqueronies reste « très vigilant » sur une mêlée qu'il qualifie d'inconsistante, et sur des bases « consolidées mais pas toujours sur des très hauts standards ». La touche tourne en revanche à plein régime. Selon lui, Pau aligne les trois meilleurs lanceurs cumulés du championnat, et les ballons arrivent au bon endroit dans 98 % des cas.

Le Racing le 28 novembre, premier vrai doublon

La suite ne laisse guère de répit. Piqueronies annonce un vrai doublon face au Racing, le 28 novembre, puis un « doublon déguisé » contre le Stade Français. Ce second rendez-vous est fixé samedi 5 décembre à 21h au Hameau, avec des joueurs à mettre en vacances et d'autres qui auront enchaîné six ou sept matchs.

Les internationaux expliquent en partie ce casse-tête. Quatre Palois sont retenus pour France-Afrique du Sud, vendredi à 21h10 : Attissogbe et Grandidier-Nkanang seront titulaires, Desperes et Gailleton remplaçants. Pendant les deux premiers doublons, Delhommel, Jolmes, Credoz, Daubagna ou Manu ont tenu la baraque. Le manager salue d'ailleurs « une vraie perf' de leadership » contre Toulouse et Perpignan.

Glasgow, Dublin puis Sale au Hameau

Viendra ensuite la Champions Cup, avec des déplacements à Glasgow puis à Dublin, avant la réception de Sale au Hameau. Pas question de faire l'impasse : ses internationaux « ne comprendraient pas » de ne pas jouer ces matchs, estime Piqueronies. « Si j'avais un effectif complet, j'aurais 48 joueurs capables de le jouer. Donc je vais bien en trouver 23 qui iront avec appétit », dit-il.

Cette profondeur se lit déjà dans les statistiques : aucun Palois ne figure parmi les 20 joueurs les plus utilisés du Top 14. Le premier d'entre eux, Marta, pointe au 22e rang. Le staff a aussi allégé les trois dernières semaines, avec un jour de repos supplémentaire, et n'a programmé qu'un entraînement avant Perpignan. Mais les ressources ont leurs limites, puisque certains troisièmes ou quatrièmes choix, comme Simon Laharrague ou Gaël Totele, ont 17 ans et ne peuvent pas encore jouer.

« Je n'aurai pas Antoine Dupont dans l'effectif, pas la profondeur d'une ville universitaire comme Toulouse avec des espoirs à la pelle. » (Sébastien Piqueronies, manager de la Section Paloise)

Les deux matchs de Top 14 à venir « vont clairement nous positionner pour la suite », prévient le manager. Pour la Section, l'heure est venue de valider ses ambitions sur le pré, dès le 28 novembre face au Racing.