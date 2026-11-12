''On s'était fait défoncer'' : pour Thibault Lassalle, le XV de France manque encore de ''violence'' pour renverser l'Afrique du Sud

Fils de berger, ancien homme de main de Christophe Urios à Oyonnax puis Castres aux plus de 100 batailles en Top 14, Thibault Lassalle a une appétence particulière pour la besogne et le combat. Pour le double-mètre béarnais, c'est d'ailleurs sur ce point que les Bleus sont encore trop tendres pour rivaliser avec les Springboks.

"On parle beaucoup d'intensité, de vitesse, d'athlète, mais je crois qu'il faut parler de violence aussi, pour espérer rivaliser à ce niveau-là", nous confiait-il récemment. Un terme peu glamour, certes, mais révélateur du défi physique qui attend les Français.

"L'an dernier, on s'est fait défoncer"

Lassalle revient notamment sur le quart de finale du Mondial 2023 : "Par exemple, je n'avais pas trop compris le coaching [...] quand on fait sortir Antho Jelonch, qui est pour moi l'un des seuls joueurs capables de rivaliser dans ce rugby de violence."

Car face aux doubles champions du monde et leur stratégie de constriction, le constat est sévère : "On n'a pas assez de joueurs qui cognent aussi dur que peuvent le faire les Sud-Africains, et je pense que c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui."

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Le champion de France 2018 (et du Challenge de France de Régionale 2 en 2023) avec Castres déplore d'ailleurs l'affrontement de 2025, à pareille époque : "On l'a vu d'ailleurs lors du dernier match l'an dernier, où on s'est fait défoncer, clairement."

Tenir sans Meafou, Jelonch et les autres

Pour autant, il ne condamne pas les Bleus pour le match de vendredi soir. Mais rappelle une évidence : pour exploiter l'immense talent des trois-quarts français, encore faut-il leur fournir des ballons propres et ne pas se faire étouffer devant.

Et cela implique de regarder dans les yeux ce terrible pack sud-africain affiché à 960 kg hors taxes. Et surtout de tenir 80 minutes face au Bomb Squad qui maintiendra l'étau jusqu'à la dernière seconde. Sans Meafou, Boudehent, Jelonch, Atonio et les autres...