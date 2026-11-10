XV de France. De Toulon au Stade de France, les retrouvailles du mariole J-B Gros avec l'homme aux cuisses en béton armé

Certains n'en mèneraient pas vraiment large au moment de préparer 50 minutes à pousser front contre front avec celui que l'on considère souvent comme le meilleur pousseur de la planète. En tout état de cause, ce bon Wilco Louw n'est pas vraiment un poulagasse comme les autres, avec ses 1m88 pour 144kg, et ses cuisses façon barriques.

Le truc, c'est qu'en face, le sanguin sudiste n'est pas du genre à baisser les yeux devant qui que ce soit... Jean-Baptiste Gros, puisque c'est lui qui tiendra l'axe gauche de la mêlée française vendredi, n'a jamais vraiment été impressionné par quiconque sur un terrain, et ce, dès sa montée en séniors. Et, derrière son regard noir, le Varois de 27 ans compte bien le prouver encore une fois.

Numéro 1 des Bleus

Une belle occasion pour lui d'élever encore un peu le curseur et de montrer ce que l'enfant de l'extrême ouest du 13 a dans le ventre. Dès les premières épreuves de force, Louw se souviendra peut-être ainsi qu'il préférait pousser aux côtés du minot qu'il côtoya durant son passage à Toulon en 2019, plutôt que contre.

Car si le mur porteur de la mêlée des Boks a depuis pris une autre dimension, que dire de l'évolution de Jean-Baptiste Gros, qui a laissé sa mine pouponne d'alors pour arborer aujourd'hui un crâne lisse et tantôt une épaisse barbe bien taillée, tantôt une moustache à la Dujardin ?

144kg, ''Quadzilla'' : le XV de France à l’épreuve du ''Wilco'' de la mêlée

Longtemps dans l’ombre de Cyril Baille, le pilier aux 46 sélections est désormais devenu le numéro 1 des Bleus depuis le recul de Cyril Baille dans la hiérarchie. Le Toulonnais a encore réalisé une grande partie la semaine passée face aux Fidji, avec les qualités qui sont les siennes : force en mêlée, déplacement, rudesse sur les impacts.

Marchand en renfort

Le sudiste s'est même offert un essai en première période, en attaquant le bon intervalle avec beaucoup d'entrain. Ferrailleur, athlétique et mariole dans l'âme, le leader toulonnais plaque et court comme un flanker tout comme il ne déçoit jamais.

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Vendredi soir, malgré un déficit global de près de 65kg du pack français face à son homologue bok, Gros devra encore assurer pour tenir la mêlée française. On compte sur lui et le retour probable de Julien Marchand pour tenir bien au chaud "Quadzilla" et ses cuisses coulées directement sur un chantier. Non mais !