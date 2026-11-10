PROD2. Le capitaine courage de l’US Dax n’en a pas fini : J-B Barrère espéré d’ici le printemps

C'est un ouf de soulagement pour tous les supporters dacquois et les amoureux de la ProD2. Le verdict est finalement moins sévère que redouté pour Jean-Baptiste Barrère.

Lourdement blessé au genou lors du match face à Provence Rugby, le 29 octobre, le capitaine de l'US Dax ne va pas passer par la case opération. Une première victoire dans un hiver qui s’annonce pourtant particulièrement rude pour les bouffeurs de maïs.

Un retour espéré en mars

Touché au niveau du ligament postérieur, le troisième ligne va néanmoins suivre un programme de renforcement et de rééducation. Présent au club chaque matin, il poursuivra également son travail au CERS de Capbreton jusqu’à Noël.

Dans un communiqué, l'USD précise que sa reprise de la course à pied est espérée en janvier, après les fêtes. Si tout se déroule comme prévu, le retour à la compétition pourrait intervenir au début du mois de mars. Un horizon qui laisse entrevoir une fin de saison avec le patron du vestiaire.

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Car Dax aura bien besoin de ses cadres. Après dix journées, le club landais pointe à la 12e place de Pro D2 avec 21 points, et reste sur une nouvelle lourde lourde défaite à l'extérieur, à Brive (71-28). Prochain rendez-vous : un déplacement à Béziers, le 20 novembre, qui joue sa survie en ProD2 à travers ses réceptions.

Dans ce contexte pas évident à gérer, retrouver Barrère d'ici le printemps serait une sacrée bouffée d’oxygène pour le plus petit budget du championnat. À bientôt 37 ans, le capitaine pourrait apporter son leadership pour sprint final.

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L’occasion aussi de sortir par la grande porte pour ce guerrier respecté. À moins que le plaisir de retrouver les terrains et 4 mois passés à prendre soin de son corps ne lui laissent entrevoir une prolongation d'une saison supplémentaire. Pour l’heure, le gardien du numéro 6 dacquois n'en est pas encore là...