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''Ce soir, on est tous tristes pour lui'' : Grave blessure redoutée (et fin de carrière ?) pour cet immense guerrier de la Pro D2

Le capitaine de l’US Dax Jean-Baptiste Barrère est sorti en boitant bas, ce jeudi soir. Vu les images, une grave blessure est suspectée pour le 3ème ligne de (presque) 37 ans.

Theo Fondacci 30/10/2026 à 09h55
Joueur de caractère et très dur au mal, Barrère n’a néanmoins pas pu terminer la rencontre face à Provence Rugby. Screenshot : pfclubXV11
Joueur de caractère et très dur au mal, Barrère n’a néanmoins pas pu terminer la rencontre face à Provence Rugby. Screenshot : pfclubXV11

Ce jeudi soir, Maurice-Boyau et toute la ProD2 ont retenu leur souffle. Face à Provence Rugby, J-B Barrère a peut-être vécu l’un des derniers moments de son immense carrière.

Sur une mêlée renversée en seconde période, l’édifice lui est retombé sur la jambe, alors en porte-à-faux. Resté au sol de longues secondes, le capitaine courage de l’USD grimaçait sévèrement, se tenant une jambe déjà strappée.

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Refusant la civière, l’infatigable guerrier a tant bien que mal quitté la pelouse debout, en boitant, sous les applaudissements du public landais. Mais les images laissent craindre le pire. Une rupture des ligaments croisés est redoutée, même si les premiers examens n’ont pas encore été passés.

À bientôt 37 ans, le natif d’Aire-sur-l’Adour dispute probablement sa dernière saison. Son contrat s’achève en juin prochain et une telle blessure pourrait bien mettre un terme à son aventure professionnelle. Lui qui compte 295 matchs de Pro D2 au compteur, 2ème plus haut total pour un joueur en activité.

Un match encore XXL contre Provence

Pourtant, ce jeudi soir encore, J-B Barrère réalisait encore une grande partie. Toujours à la pointe du combat avec ou sans le ballon dans le petit périmètre, présent sur chaque ruck pour contester les ballons et décisif en défense, le capitaine dacquois incarnait une nouvelle fois l’âme de son équipe.

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Alors que Dax concédait finalement un match nul (16-16) face au leader provençal, l’émotion était palpable dans le camp landais. "J’ai une grosse pensée pour J-B, qui donne tant à cette équipe. (…) C’est le leader de ce groupe et on espère que ce ne sera pas trop grave", confiait la délégation dacquoise au micro de Canal+.

Si le verdict venait à confirmer les craintes, le rugby français pourrait perdre l’un de ses plus beaux combattants. À moins d’un retour express d’ici la fin de saison, voire d’une prolongation inattendue en cours de route, lui qui a encore (un peu) d'essence dans le moteur. Pour sûr, l’iconique guerrier mérite en tous cas une autre sortie.

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