TOP 14. « À un joueur près de déclarer forfait » : l'incroyable situation du Stade Toulousain avant Pau

Le Stade Toulousain est au bord de la rupture. Avant le déplacement à Pau, dimanche 1er novembre, Ugo Mola doit composer avec un effectif considérablement réduit. Dans un entretien accordé à Rugbyrama, le manager évoque près de trente joueurs indisponibles, entre blessés et internationaux. Une situation qui aurait pu empêcher les Rouge et Noir de se présenter au Hameau.TOP 14. Pau - Toulouse : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le choc de la 8e journée ?
Megherbi rappelé en urgence d'Oyonnax
« Je suis à un joueur près de déclarer forfait pour notre déplacement à Pau », confie Mola. Pour éviter cette extrémité, Toulouse a rappelé Mohamed Megherbi, pilier droit de 21 ans prêté à Oyonnax. Un retour confirmé par le club de Pro D2, qui doit se passer de ses services vendredi contre Soyaux-Angoulême.
Champion du monde U20 en 2025, Megherbi avait prolongé son prêt dans l'Ain cet été pour poursuivre son apprentissage. Le voilà rappelé au bercail pour répondre à une nécessité réglementaire. Car malgré la profondeur de l'effectif toulousain, tous les joueurs disponibles ne peuvent pas occuper les postes de première ligne.
Six joueurs de première ligne obligatoires
Le problème dépasse effectivement le simple nombre de blessés. Selon la règle 3 de World Rugby, une équipe inscrivant 23 joueurs doit disposer de six spécialistes de première ligne, capables notamment de remplacer un pilier gauche, un pilier droit et un talonneur. Avec seulement deux remplaçants qualifiés à ces postes, elle doit limiter sa feuille à 22 joueurs.
Ces obligations visent à garantir la sécurité des mêlées. Impossible de demander à un deuxième ligne de dépanner à droite sans qualification spécifique. Pour Toulouse, les absences prennent donc une autre dimension : un effectif encore fourni derrière peut devenir insuffisant devant. Et le rappel de Megherbi illustre à quel point la marge de manœuvre s'est réduite.
Mola remet en cause la gestion des joueurs
Au-delà de cette urgence, Mola s'attaque au fonctionnement du rugby français. Le retour à huit remplacements maximum par rencontre, contre douze auparavant, fait notamment partie des changements qu'il interroge. Le technicien estime surtout que l'accumulation des saisons, sans récupération ni préparation suffisantes, participe à la multiplication des blessures.
Il conteste également l'idée d'encadrer uniformément les joueurs à travers de nouvelles restrictions. Alors que la FFR et la LNR expérimentent une gestion individualisée de 33 internationaux protégés, Mola réclame une réflexion plus large sur les charges réellement supportées par chaque joueur. À quelques jours de la tournée de novembre, son avertissement dépasse largement les murs d'Ernest-Wallon. Et Toulouse doit déjà trouver seize jambes solides pour tenir sa première ligne à Pau.
Au rythme actuel des blessures, la FFR devrait tout miser sur le rugby fauteuil...
Mais oui bien-sûr !
Seven pour les jeunes plus ceux qui peuvent encore courir et passage au rugby fauteuil pour les autres.
En revanche pour les recettes, ça va peut-être pas faire le compte
Et un blessé de plus, c'est Lebel qui est forfait pour dimanche face à Pau...
Il est vraiment insupportable. On comprend qu'il se soit planté partout ailleurs, il n'est même pas satisfait des conditions dingues à Toulouse. Il y a un vivier énorme, ils ont eu le droit de rapatrier les joueurs prêtés, ils sont leaders, d'autres clubs vivent ça. Ils savaient qu'ils auraient des internationaux qui partent, sinon il fallait pas les re-signer... Ils ont des jeunes que leur envie tout le pays, encore, des Lemoto, Portat, Tekori, Brennan, Marzullo, Gil, Llaveria...
Au pire, ils ne seront pas 23. La Rochelle, Montpellier ou l'UBB ont autant de blessés, on ne les entend pas autant geindre. Faut toujours plaindre les mieux lotis. Ils ont encore 14 internationaux, valides et qui peuvent jouer ce week-end (dont Jelonch, Baille, Roumat, Thomas, Brennan, Kinghorn). Ca va aller, non ? Ils veulent échanger avec Vannes ?
Ces gars monopolisent la parole, j'aimerais davantage voir ceux qui font avec ce qu'ils ont pour se maintenir avec leurs moyens.
Sa prise de parole et son coup de gueule sur le rugby professionnel, le rythme effréné des matchs au détriment de la préparation et de la récupération,
avec comme levier la situation absurde du ST qui n'est pas loin du forfait en raison de nombreux avants blessés,
concerne et sert tout le rugby professionnel et lui profite.
Je te trouve très sévère avec lui
Ils sont très loin du forfait, il en fait des tonnes. Il agite ça pour qu'on s'alarme et on le pleure. Il se permettra peut-être pourtant de mettre Cyril Baille et Colombe, 2 internationaux, sur le banc.
Il a des moyens fous (quand on pense que des joueurs sont devenus internationaux argentins avant d'avoir leur place en équipe fanion), et le rugby professionnel il fait des coups de gueule sans proposer de solution. Il peut aller coacher un club avec moins d'internationaux (il l'a fait, sans succès).
Les blessés, il n'y en a pas plus à Toulouse qu'à Montpellier, Bordeaux ou La Rochelle.
Non, il ne sert pas le rugby professionnel. Toulouse est un club formidablement géré. Il l'était avant l'arrivée de Mola. Toulouse a bénéficié des règlements qui ont arrêté les dérives financières des mécènes (et à mon sens, c'est tant mieux).
Même quand ils se font choper pour des malversations, à l'instar de certains partis politiques, plutôt que de se remettre en cause, c'est le monde qui lui en veut.
Quand ta charnière remplaçante, c'est Graou/Kinghorn, que devant en troisième ligne tu as Roumat/Jelonch/Castro-Ferreira, tu te tais, tu bénis le ciel d'avoir un tel effectif, et tu bosses.
14 internationaux...
D'après L'Equipe, le ST et l'UBB sont les clubs où il y a le plus de blessés actuellement.
Avec les sélectionnés en Bleu, ça fait pas mal d'absents pour ces 2 clubs.
Quand arriveront les matchs internationaux de novembre, les Argentins, Italiens et Ecossais partiront aussi, ça va faire beaucoup d'absents pour jouer le 7 novembre en top 14.
Heureusement, il n'y a qu'un seul vrai doublon pendant cette période.
Après, il faudra bien mettre au repos les internationaux à un moment ou à un autre.
c'est quand même rocambolesque comme situation pour le club qui dispose du plus gros effectif de joueurs aptes à jouer
Comment ça ?
Eh bien c'est rocambolesque comme situation.
Car on voit bien tout l'absurde du système global actuel.
Comment ça comment ça ? :)
Ah OK...
Comment ça "Ah OK" ?
bon allez après celle ci j'arrête :)
Le ST n'a pas le plus gros effectif de joueurs aptes à jouer, au contraire, c'est avec l'UBB, le club qui a le plus de blessés...
décidément vous avez bien fait fausse route :)
C'est le système sur lequel je faisais un peu de cynisme. Le ST a de loin le plus gros vivier de joueurs qui peuvent prétendre à jouer les matchs de t14. Et se retrouve quand même à poil. Ce qui montre bien l'abération du système actuel.
D'où mon : Ah OK 😉
Comment ça, Ah OK ? ;p