TOP 14. « À un joueur près de déclarer forfait » : l'incroyable situation du Stade Toulousain avant Pau

Le Stade Toulousain est au bord de la rupture. Avant le déplacement à Pau, dimanche 1er novembre, Ugo Mola doit composer avec un effectif considérablement réduit. Dans un entretien accordé à Rugbyrama, le manager évoque près de trente joueurs indisponibles, entre blessés et internationaux. Une situation qui aurait pu empêcher les Rouge et Noir de se présenter au Hameau.

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Megherbi rappelé en urgence d'Oyonnax

« Je suis à un joueur près de déclarer forfait pour notre déplacement à Pau », confie Mola. Pour éviter cette extrémité, Toulouse a rappelé Mohamed Megherbi, pilier droit de 21 ans prêté à Oyonnax. Un retour confirmé par le club de Pro D2, qui doit se passer de ses services vendredi contre Soyaux-Angoulême.

Champion du monde U20 en 2025, Megherbi avait prolongé son prêt dans l'Ain cet été pour poursuivre son apprentissage. Le voilà rappelé au bercail pour répondre à une nécessité réglementaire. Car malgré la profondeur de l'effectif toulousain, tous les joueurs disponibles ne peuvent pas occuper les postes de première ligne.

Six joueurs de première ligne obligatoires

Le problème dépasse effectivement le simple nombre de blessés. Selon la règle 3 de World Rugby, une équipe inscrivant 23 joueurs doit disposer de six spécialistes de première ligne, capables notamment de remplacer un pilier gauche, un pilier droit et un talonneur. Avec seulement deux remplaçants qualifiés à ces postes, elle doit limiter sa feuille à 22 joueurs.

Ces obligations visent à garantir la sécurité des mêlées. Impossible de demander à un deuxième ligne de dépanner à droite sans qualification spécifique. Pour Toulouse, les absences prennent donc une autre dimension : un effectif encore fourni derrière peut devenir insuffisant devant. Et le rappel de Megherbi illustre à quel point la marge de manœuvre s'est réduite.

Mola remet en cause la gestion des joueurs

Au-delà de cette urgence, Mola s'attaque au fonctionnement du rugby français. Le retour à huit remplacements maximum par rencontre, contre douze auparavant, fait notamment partie des changements qu'il interroge. Le technicien estime surtout que l'accumulation des saisons, sans récupération ni préparation suffisantes, participe à la multiplication des blessures.

Il conteste également l'idée d'encadrer uniformément les joueurs à travers de nouvelles restrictions. Alors que la FFR et la LNR expérimentent une gestion individualisée de 33 internationaux protégés, Mola réclame une réflexion plus large sur les charges réellement supportées par chaque joueur. À quelques jours de la tournée de novembre, son avertissement dépasse largement les murs d'Ernest-Wallon. Et Toulouse doit déjà trouver seize jambes solides pour tenir sa première ligne à Pau.