Le Stade Toulousain pourrait partager Jérôme Kaino avec la Géorgie : un double rôle qui se dessine jusqu'au Mondial 2027

Jérôme Kaino pourrait bientôt ajouter une corde à son arc. Selon le Midi Olympique, l'ancien troisième ligne des All Blacks devrait rejoindre le staff de la Géorgie dès novembre, tout en conservant ses fonctions au Stade Toulousain. Les discussions entre les deux parties auraient abouti à un accord, même si aucune officialisation n'est encore intervenue.

Un renfort de poids pour Pierre-Henry Broncan

Double champion du monde en 2011 et 2015 avec la Nouvelle-Zélande, Kaino connaît également le succès sur les bancs. Depuis sa retraite en 2021, après un doublé Top 14-Champions Cup, il travaille auprès d'Ugo Mola, notamment sur les skills. Une expérience que le technicien de 43 ans pourrait désormais mettre au service des Lelos.

En Géorgie, il retrouverait Pierre-Henry Broncan, nommé sélectionneur cette année. Les deux hommes s'étaient d'ailleurs croisés à Toulouse en 2018, lorsque Kaino débarquait dans la Ville rose et que Broncan quittait le club. Le Gersois a depuis bien avancé dans son nouveau chantier, avec trois victoires cet été contre l'Uruguay, les Samoa et le Chili.

Le jeu au sol, spécialité du double champion du monde

Le rôle envisagé pour Kaino serait particulièrement ciblé. Selon Midi Olympique, il devrait travailler les attitudes au contact et les rucks offensifs. Un domaine dans lequel l'ancien flanker excellait, lui qui a longtemps fait le sale boulot dans un pack néo-zélandais réputé pour son efficacité.

L'objectif serait notamment d'améliorer la disponibilité des ballons pour accélérer le jeu géorgien. Car si les Lelos possèdent une solide réputation dans le combat, la vitesse des sorties de ruck reste déterminante pour enchaîner les temps de jeu. Un soutien efficace, un nettoyage précis et quelques dixièmes gagnés au sol peuvent empêcher la défense adverse de se réorganiser.

Novembre comme répétition avant le Mondial 2027 ?

Cette collaboration pourrait débuter dès le 7 novembre contre le Canada, avant les rencontres face aux Tonga et aux États-Unis, les 14 et 21 novembre. Une première date particulière puisque Toulouse recevra Clermont le même jour. Kaino pourrait donc manquer ce rendez-vous de Top 14, sans pour autant quitter durablement l'encadrement rouge et noir.

Et la Coupe du monde 2027 dans tout cela ? La possibilité de poursuivre cette aventure jusqu'au tournoi australien serait déjà évoquée. La Géorgie y retrouvera notamment l'Afrique du Sud, l'Italie et la Roumanie dans sa poule. Pour Kaino, qui a soulevé deux fois le trophée Webb Ellis comme joueur, ce serait l'occasion de découvrir le Mondial de l'autre côté de la ligne de touche.