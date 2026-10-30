PRO D2. Dax fait trembler Provence Rugby mais perd gros et laisse filer l'exploit

C'était le choc de cette 9ème journée de ProD2, jouée ce jeudi soir en prime time. Dans l'humidité traditionnelle des soirs d'automne dans les Landes, le petit poucet dacquois a regardé l'ogre provençal droit dans les yeux. Et longtemps, Dax a cru faire tomber le dernier invaincu de Pro D2, à Maurice-Boyau (16-16).
Malgré une touche défaillante, les coéquipiers de Sylvère Reteau ont malmené les Aixois dans le combat et poussé à la faute le dernier finaliste de ProD2. Un essai opportuniste de Sovau leur permettait même de virer en tête à la pause (13-3).
Emmenés par un Jean-Baptiste Barrère une nouvelle fois immense dans les rucks et l'engagement, les Rouge et Blanc ont poursuivi leur travail de sape. Jusqu'à mener 16-3 au retour des vestiaires.
3 blessures ont tout changé
Mais la belle mécanique landaise s'est grippée. Le club a perdu 3 joueurs sur blessure en quelques minutes, dont leur capitaine Barrère, vraisemblablement gravement touché au genou.
Ce qui a mis un gros coup sur la tête des Dacquois et a permis aux Provençaux, pourtant réduits à quatorze après le rouge de Cellio-Zwiler (54e), de trouver les ressources pour réagir. Le jeune Ibanez a inscrit un essai de 50 mètres avant que Salles n'égalise (16-16, 62e).
La dernière demi-heure fut irrespirable. Malgré leur infériorité numérique, les Aixois ont fait trembler les locaux, qui ont eux aussi tenté d'arracher la victoire jusqu'aux ultimes instants.
Au bout de 82 minutes d'une rude bataille, personne n'a gagné. Provence préserve son invincibilité. Dax, qui aura mené presque une heure, peut nourrir de vrais regrets. Avec deux points qui semblent maigres au regard de sa prestation, face à un budget 3 fois supérieur au sien.
C'est une façon de voir les choses...pas la mienne. On a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire avec un effectif adapté aux moyens financiers que nous avons. Et je crois encore que ce maximum est bien supérieur à celui de la majorité des clubs de proD2. Le match nul d'hier soir est un bon résultat face au cador de la division, qui avait clairement coché cette confrontation. Qui reflère bien la teneur des débats rugbystiques des 2 côtés. La rentrée du banc de Provence leur a fait du bien, on n'a pas ce luxe mais on ne se plaint pas. De quoi normalement pouvoir envisager sereinement la suite de la saison...sauf blessures comme celle de notre capitaine JB Barrère. Mais aussi l'occasion pour ceux qui s'en croient capables de se révéler et prendre le lead.