PRO D2. Dax fait trembler Provence Rugby mais perd gros et laisse filer l'exploit

C'était le choc de cette 9ème journée de ProD2, jouée ce jeudi soir en prime time. Dans l'humidité traditionnelle des soirs d'automne dans les Landes, le petit poucet dacquois a regardé l'ogre provençal droit dans les yeux. Et longtemps, Dax a cru faire tomber le dernier invaincu de Pro D2, à Maurice-Boyau (16-16).

Malgré une touche défaillante, les coéquipiers de Sylvère Reteau ont malmené les Aixois dans le combat et poussé à la faute le dernier finaliste de ProD2. Un essai opportuniste de Sovau leur permettait même de virer en tête à la pause (13-3).

Emmenés par un Jean-Baptiste Barrère une nouvelle fois immense dans les rucks et l'engagement, les Rouge et Blanc ont poursuivi leur travail de sape. Jusqu'à mener 16-3 au retour des vestiaires.

3 blessures ont tout changé

Mais la belle mécanique landaise s'est grippée. Le club a perdu 3 joueurs sur blessure en quelques minutes, dont leur capitaine Barrère, vraisemblablement gravement touché au genou.

''Ce soir, on est tous tristes pour lui'' : Grave blessure redoutée (et fin de carrière ?) pour cet immense guerrier de la Pro D2

Ce qui a mis un gros coup sur la tête des Dacquois et a permis aux Provençaux, pourtant réduits à quatorze après le rouge de Cellio-Zwiler (54e), de trouver les ressources pour réagir. Le jeune Ibanez a inscrit un essai de 50 mètres avant que Salles n'égalise (16-16, 62e).

La dernière demi-heure fut irrespirable. Malgré leur infériorité numérique, les Aixois ont fait trembler les locaux, qui ont eux aussi tenté d'arracher la victoire jusqu'aux ultimes instants.

Au bout de 82 minutes d'une rude bataille, personne n'a gagné. Provence préserve son invincibilité. Dax, qui aura mené presque une heure, peut nourrir de vrais regrets. Avec deux points qui semblent maigres au regard de sa prestation, face à un budget 3 fois supérieur au sien.