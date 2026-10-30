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PRO D2. Dax fait trembler Provence Rugby mais perd gros et laisse filer l'exploit

Héroïques face au dernier invaincu de Pro D2, les Dacquois ont longtemps cru à l'exploit avant de concéder un nul frustrant (16-16) à Maurice-Boyau.

Theo Fondacci 30/10/2026 à 11h10
Le jeune Ibanez a inscrit un essai de 50 mètres. Screenshot : Canal Plus
Le jeune Ibanez a inscrit un essai de 50 mètres. Screenshot : Canal Plus

C'était le choc de cette 9ème journée de ProD2, jouée ce jeudi soir en prime time. Dans l'humidité traditionnelle des soirs d'automne dans les Landes, le petit poucet dacquois a regardé l'ogre provençal droit dans les yeux. Et longtemps, Dax a cru faire tomber le dernier invaincu de Pro D2, à Maurice-Boyau (16-16).

Malgré une touche défaillante, les coéquipiers de Sylvère Reteau ont malmené les Aixois dans le combat et poussé à la faute le dernier finaliste de ProD2. Un essai opportuniste de Sovau leur permettait même de virer en tête à la pause (13-3).

Emmenés par un Jean-Baptiste Barrère une nouvelle fois immense dans les rucks et l'engagement, les Rouge et Blanc ont poursuivi leur travail de sape. Jusqu'à mener 16-3 au retour des vestiaires.

3 blessures ont tout changé

Mais la belle mécanique landaise s'est grippée. Le club a perdu 3 joueurs sur blessure en quelques minutes, dont leur capitaine Barrère, vraisemblablement gravement touché au genou.

''Ce soir, on est tous tristes pour lui'' : Grave blessure redoutée (et fin de carrière ?) pour cet immense guerrier de la Pro D2

Ce qui a mis un gros coup sur la tête des Dacquois et a permis aux Provençaux, pourtant réduits à quatorze après le rouge de Cellio-Zwiler (54e), de trouver les ressources pour réagir. Le jeune Ibanez a inscrit un essai de 50 mètres avant que Salles n'égalise (16-16, 62e).

La dernière demi-heure fut irrespirable. Malgré leur infériorité numérique, les Aixois ont fait trembler les locaux, qui ont eux aussi tenté d'arracher la victoire jusqu'aux ultimes instants.

Au bout de 82 minutes d'une rude bataille, personne n'a gagné. Provence préserve son invincibilité. Dax, qui aura mené presque une heure, peut nourrir de vrais regrets. Avec deux points qui semblent maigres au regard de sa prestation, face à un budget 3 fois supérieur au sien.

Pil2Dax
Pil2Dax

C'est une façon de voir les choses...pas la mienne. On a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire avec un effectif adapté aux moyens financiers que nous avons. Et je crois encore que ce maximum est bien supérieur à celui de la majorité des clubs de proD2. Le match nul d'hier soir est un bon résultat face au cador de la division, qui avait clairement coché cette confrontation. Qui reflère bien la teneur des débats rugbystiques des 2 côtés. La rentrée du banc de Provence leur a fait du bien, on n'a pas ce luxe mais on ne se plaint pas. De quoi normalement pouvoir envisager sereinement la suite de la saison...sauf blessures comme celle de notre capitaine JB Barrère. Mais aussi l'occasion pour ceux qui s'en croient capables de se révéler et prendre le lead.


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