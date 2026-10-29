TOP 14. Stade Français - La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Paris-La Rochelle, samedi à Jean-Bouin

Quatre mois après avoir été balayée en barrage à Jean-Bouin, La Rochelle retrouve le Stade Français. Les deux formations s'affronteront samedi, dans le cadre de la huitième journée de TOP 14. Au classement, les Rochelais occupent la quatrième place avec 18 points, contre 14 pour les Parisiens, neuvièmes.

Les deux équipes ont perdu le week-end dernier. Le Stade Français s'est incliné à Castres (16-8), malgré un essai précoce de Samuel Ezeala. Les Maritimes ont cédé à Marcel-Deflandre contre Bordeaux-Bègles (19-25). Deux revers qui donnent à leurs retrouvailles une saveur particulière, même si les enjeux restent différents.

45-5 : le souvenir douloureux du barrage

Difficile, côté rochelais, d'oublier le 14 juin 2026. Ce soir-là, Paris avait infligé un terrible 45-5 aux Maritimes en barrage. Sept essais à un, dont un triplé de Romain Briatte. Une véritable démonstration qui avait expédié les Soldats Roses en demi-finale et mis brutalement fin à la saison rochelaise.

Mais Jean-Bouin reste surtout une forteresse cette saison. Les Parisiens y ont remporté leurs trois rencontres, contre Perpignan, Lyon et Montpellier. Le contraste avec leurs quatre déplacements perdus explique leur neuvième place.

Trois essais contre Bordeaux, mais aucun point

La Rochelle possède pourtant des arguments. Contre l'UBB, les hommes de Ronan O'Gara ont inscrit trois essais contre un seul aux Girondins. Le problème ? Six pénalités encaissées, toutes converties par Hugo Reus. Une leçon de discipline dont les Maritimes devront tirer les conséquences.

Pour Paris, une quatrième victoire à domicile permettrait de se rapprocher du Top 6. Les Rochelais, eux, chercheront à consolider leur place parmi les premiers tout en effaçant le souvenir du printemps. La maîtrise des zones de combat et des sorties de camp pourrait départager ces deux formations.

À quelle heure regarder Stade Français-La Rochelle ?

Stade Français - La Rochelle débutera samedi 31 octobre à 16h35 au stade Jean-Bouin. La rencontre sera disponible sur Canal+ Live 5 et dans le multiplex de Canal+. Quatre mois après le 45-5, les Rochelais retrouvent une pelouse qu'ils n'ont certainement pas oubliée.