News

TOP 14. Stade Français - La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

45-5 lors du dernier duel à Jean-Bouin : La Rochelle retrouve le Stade Français samedi. À quelle heure et sur quelle chaîne regarder cette affiche de TOP 14 ?

La Rédaction 29/10/2026 à 19h15
Trois victoires en trois matchs à Jean-Bouin : Paris reçoit La Rochelle samedi. Les Maritimes pourront-ils faire tomber les Soldats Roses à domicile ? Crédit image : Screenshot TOP 14 - Officiel
Trois victoires en trois matchs à Jean-Bouin : Paris reçoit La Rochelle samedi. Les Maritimes pourront-ils faire tomber les Soldats Roses à domicile ? Crédit image : Screenshot TOP 14 - Officiel

Paris-La Rochelle, samedi à Jean-Bouin

Quatre mois après avoir été balayée en barrage à Jean-Bouin, La Rochelle retrouve le Stade Français. Les deux formations s'affronteront samedi, dans le cadre de la huitième journée de TOP 14. Au classement, les Rochelais occupent la quatrième place avec 18 points, contre 14 pour les Parisiens, neuvièmes.

Les deux équipes ont perdu le week-end dernier. Le Stade Français s'est incliné à Castres (16-8), malgré un essai précoce de Samuel Ezeala. Les Maritimes ont cédé à Marcel-Deflandre contre Bordeaux-Bègles (19-25). Deux revers qui donnent à leurs retrouvailles une saveur particulière, même si les enjeux restent différents.

45-5 : le souvenir douloureux du barrage

Difficile, côté rochelais, d'oublier le 14 juin 2026. Ce soir-là, Paris avait infligé un terrible 45-5 aux Maritimes en barrage. Sept essais à un, dont un triplé de Romain Briatte. Une véritable démonstration qui avait expédié les Soldats Roses en demi-finale et mis brutalement fin à la saison rochelaise.

Mais Jean-Bouin reste surtout une forteresse cette saison. Les Parisiens y ont remporté leurs trois rencontres, contre Perpignan, Lyon et Montpellier. Le contraste avec leurs quatre déplacements perdus explique leur neuvième place.

Trois essais contre Bordeaux, mais aucun point

La Rochelle possède pourtant des arguments. Contre l'UBB, les hommes de Ronan O'Gara ont inscrit trois essais contre un seul aux Girondins. Le problème ? Six pénalités encaissées, toutes converties par Hugo Reus. Une leçon de discipline dont les Maritimes devront tirer les conséquences.

Pour Paris, une quatrième victoire à domicile permettrait de se rapprocher du Top 6. Les Rochelais, eux, chercheront à consolider leur place parmi les premiers tout en effaçant le souvenir du printemps. La maîtrise des zones de combat et des sorties de camp pourrait départager ces deux formations.

À quelle heure regarder Stade Français-La Rochelle ?

Stade Français - La Rochelle débutera samedi 31 octobre à 16h35 au stade Jean-Bouin. La rencontre sera disponible sur Canal+ Live 5 et dans le multiplex de Canal+. Quatre mois après le 45-5, les Rochelais retrouvent une pelouse qu'ils n'ont certainement pas oubliée.

Aucun commentaire pour le moment...

  • Samedi 31 Octobre
  • ASM Clermont ASM Clermont
    14:30
    Racing 92 Racing 92
  • Montpellier HR Montpellier HR
    16:35
    Castres Olympique Castres Olympique
  • Stade Français Stade Français
    16:35
    Stade Rochelais Stade Rochelais
  • UBB UBB
    16:35
    Aviron Bayonnais Aviron Bayonnais
  • LOU Rugby LOU Rugby
    16:35
    Vannes Vannes
  • USA Perpignan USA Perpignan
    21:00
    RC Toulon RC Toulon
  • Dimanche 1 Novembre
  • Section Paloise Section Paloise
    21:05
    Stade Toulousain Stade Toulousain
Voir tout le programme
Derniers commentaires

Connectez pour consulter les derniers commentaires.

Se connecter