TOP 14. Sept Bleus absents, l'infirmerie déborde : avec quel XV l'UBB va-t-elle défier Bayonne ?

Yannick Bru a connu des semaines plus tranquilles. À peine remise de son précieux succès à La Rochelle (25-19), l'Union Bordeaux-Bègles doit déjà préparer la réception de Bayonne, samedi 31 octobre à 16h35. Et les choix s'annoncent particulièrement compliqués. Sept internationaux français sont indisponibles, tandis que l'infirmerie reste bien remplie. Mercredi, seuls sept des quinze titulaires victorieux à Marcel-Deflandre participaient à l'entraînement. De quoi sérieusement compliquer la préparation d'un match important pour conserver la deuxième place du Top 14.

Sept Bleus retenus, deux renforts bienvenus

La liste des 23 joueurs protégés par Fabien Galthié prive Bordeaux de Jefferson Poirot, Maxime Lamothe, Sipili Falatea, Cameron Woki, Maxime Lucu, Yoram Moefana et Louis Bielle-Biarrey. Damian Penaud et Nicolas Depoortere ont en revanche été libérés et peuvent postuler pour samedi. Deux bonnes nouvelles pour une ligne arrière déjà privée de Matthieu Jalibert.

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Une première ligne et une troisième ligne à reconstruire

Devant, Matis Perchaud, Connor Sa et Carlü Sadie pourraient conserver leurs places après la victoire à La Rochelle. Ben Tameifuna reste également disponible. En deuxième ligne, Adam Coleman représente une solution précieuse, alors qu'Adam Zapedowski est arrêté après une commotion et que Cyril Cazeaux et Alex Moon manquent à l'appel. Le jeune Jacques Nguimbous a même été rappelé de son prêt à Mont-de-Marsan pour renforcer ce secteur.

La troisième ligne pose également question. Marko Gazzotti, touché à l'ischio-jambier, devrait manquer plusieurs semaines. Tom Willis, Temo Matiu et Romain Gardrat constituent des solutions crédibles. Pierre Bochaton et Tiaan Jacobs ont aussi retrouvé l'entraînement collectif, selon Sud Ouest. Leur présence samedi reste néanmoins à confirmer.

Reus aux commandes, Penaud de retour ?

Derrière, Hugo Reus, qui a manqué le premier match de Champions Cup, devrait logiquement tenir la corde à l'ouverture après ses 20 points inscrits au pied contre La Rochelle. Valentin Hutteau pourrait prendre le relais de Lucu à la mêlée. Au centre, l'association Dan du Plessis-Nicolas Depoortere constitue une possibilité. Penaud, qui peut aussi dépanner en 13, pourrait retrouver une aile, tandis que Xan Mousques offre une solution à l'arrière.

Arthur Retière a également repris l'entraînement, tout comme Lasha Pkhakadze. En revanche, Romain Buros reste incertain. Le retour attendu de Salesi Rayasi, retenu avec les Fidji, pourrait aussi élargir les possibilités offensives de Bru.

Composition probable de l'UBB face à Bayonne : 15. Xan Mousques, 14. Damian Penaud, 13. Nicolas Depoortere, 12. Dan du Plessis, 11. Salesi Rayasi, 10. Hugo Reus, 9. Valentin Hutteau, 1. Matis Perchaud, 2. Connor Sa, 3. Carlü Sadie, 4. Adam Coleman, 5. Tiaan Jacobs, 6. Romain Gardrat, 7. Elyjah Ibsaiene, 8. Tom Willis. Remplaçants : 16. Christian Everitt, 17. Lasha Pkhakadze, 18. Ben Tameifuna, 19. Jacques Nguimbous, 20. Pierre Bochaton, 21. Arthur Retière, 22. Joseph Laharrague, 23. Pablo Uberti.

Reste que Bayonne récupère quatre joueurs libérés par les Bleus : Tevita Tatafu, Guillaume Cramont, Esteban Capilla et Alexandre Fischer. Un contraste important avec la situation girondine. Pour l'UBB, l'enjeu sera de conserver sa solidité collective malgré les changements. Le tout devant un Chaban-Delmas à guichets fermés, pour la 38e fois consécutive.