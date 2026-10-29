TOP 14. Vannes-UBB reporté au dimanche : pourquoi la LNR bouleverse sa programmation à Nantes

Les supporters de Vannes et de l'Union Bordeaux-Bègles vont devoir revoir leurs plans. Initialement programmée le samedi 7 novembre à 14h30, la rencontre comptant pour la 9e journée de Top 14 a été décalée au dimanche 8 novembre après-midi.

Une décision prise par la Ligue nationale de rugby à la demande de la préfecture, en raison de la disponibilité des forces de l'ordre. Le coup d'envoi reste à fixer, mais la diffusion sur Canal+ est maintenue.

La Beaujoire, un rendez-vous très attendu

Cette affiche possède une saveur particulière. Après avoir accueilli Toulouse au Roazhon Park de Rennes en septembre, Vannes a choisi de recevoir l'UBB au stade de la Beaujoire, à Nantes. Une nouvelle délocalisation qui témoigne de l'engouement populaire autour du club breton.

Selon Rugbyrama, les 35 322 places disponibles se sont écoulées en moins d'une heure lors de l'ouverture de la billetterie, le 21 octobre.

Pourquoi la rencontre change-t-elle de jour ?

Le communiqué officiel de la LNR précise que ce changement répond à une demande préfectorale concernant les effectifs policiers disponibles. La rencontre se disputera donc le dimanche, dans une enceinte habituée aux grands rendez-vous sportifs. Les supporters devront désormais attendre la confirmation de l'horaire pour organiser leur déplacement.

Toulouse-Clermont également reprogrammé

La Ligue a profité de cette annonce pour modifier une autre affiche de la 9e journée. Stade Toulousain-Clermont, initialement prévu samedi à 16h35, est avancé à 14h30. Deux rencontres changent ainsi de créneau, alors que le XV de France affrontera les Fidji le samedi soir à Lyon.

Pour Vannes comme pour Bordeaux, le défi sportif reste entier. Les Bretons chercheront à profiter de l'appui d'une Beaujoire pleine, tandis que l'UBB devra composer avec les contraintes de la fenêtre internationale. Et pour les milliers de spectateurs attendus à Nantes, le rendez-vous est simplement repoussé d'une journée.