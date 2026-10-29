TRANSFERT. 5 essais en 7 matchs : Pau aurait coiffé Toulon au poteau pour un demi de mêlée très convoité

La Section Paloise aurait remporté une belle bataille sur le marché des transferts. Selon Midi Olympique, Jules Danglot, demi de mêlée de Colomiers, aurait choisi le Béarn plutôt qu'un retour au RC Toulon. À 25 ans, le numéro 9 pourrait retrouver le Top 14 dès l'été prochain.

Pau devance Toulon et La Rochelle

Passé par le RCT entre 2021 et 2025, Danglot avait quitté la Rade pour gagner du temps de jeu en Pro D2. Un pari payant. Ses performances avec Colomiers ont rapidement attiré les regards des formations de l'élite. Toulon espérait le rapatrier, tandis que La Rochelle avait également formulé une offre.

Mais selon les informations de Rugbyrama publiées mercredi, le natif de Cahors aurait finalement privilégié Pau, avec un engagement jusqu'en 2029. Un transfert qui reste à officialiser.

Cinq essais en sept rencontres

Le demi de mêlée possède quelques arguments pour séduire. Avec cinq essais inscrits en sept apparitions cette saison, Danglot affiche une belle efficacité offensive. Ses 22 matchs disputés lors du précédent exercice lui ont également permis d'accumuler de l'expérience.

À Pau, il retrouverait deux anciens partenaires de Colomiers : Rodrigo Marta et Alexandre Etchebehere. De quoi faciliter son intégration dans un effectif béarnais où la concurrence promet d'être relevée.

Un embouteillage au poste de numéro 9 ?

Car la Section possède déjà plusieurs solutions à la mêlée. Thibault Daubagna et Thomas Souverbie ont tous les deux prolongé jusqu'en 2029, tandis que l'international argentin Gonzalo Garcia dispose d'une année supplémentaire en option. Gabriel Elissalde figure également dans l'effectif.

L'arrivée éventuelle de Danglot poserait donc une question : quelle place lui réserver dans cette hiérarchie ? À ce stade, aucun départ n'est annoncé. Mais avec un numéro 9 capable de trouver aussi régulièrement la ligne d'en-but, Pau ajouterait une belle corde à son arc.