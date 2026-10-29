Thomas Moukoro a marqué plus d'essais qu'il n'a été titulaire en Top 14 : Clermont pourrait miser sur ce profil rare

Thomas Moukoro pourrait bien changer de maillot l'été prochain. À 24 ans, le pilier gauche du LOU serait sur le départ, un an seulement après son arrivée dans le Rhône. Selon les informations de Midi Olympique, l'ASM Clermont serait particulièrement intéressée par son profil. Un dossier encore loin d'être bouclé, mais qui pourrait offrir une nouvelle opportunité à l'ancien Vannetais.

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Un départ de Lyon déjà envisagé

Pourtant, Moukoro semblait avoir trouvé sa place dans le pack lyonnais la saison passée, avec 20 feuilles de match sous les ordres de Karim Ghezal. Mais depuis la reprise, le pilier formé au Racing 92 doit se contenter des miettes. Trois apparitions, toutes comme remplaçant, pour un seul essai inscrit.

Un temps de jeu réduit qui pourrait précipiter son départ. D'autant que l'intéressé conserve une belle cote sur le marché. Clermont serait notamment bien placé pour l'accueillir, même si d'autres formations de Top 14 suivent également le dossier.

Un pilier gauche qui marque comme un trois-quarts

Car Moukoro possède une particularité assez remarquable pour un joueur de première ligne. Il totalise 18 essais en 50 apparitions en Top 14, pour seulement 14 titularisations ! Autrement dit, il a davantage franchi la ligne d'en-but qu'il n'a commencé de rencontres dans l'élite. Une statistique franchement inhabituelle pour un pilier.

Sa réputation de finisseur s'est notamment construite à Vannes, où il avait inscrit neuf essais en 19 rencontres de Top 14 lors de la saison 2024-2025. Il avait ensuite poursuivi sur sa lancée avec sept réalisations sous le maillot lyonnais la saison passée. Sa puissance au contact en fait une arme intéressante près de la ligne adverse, particulièrement lorsqu'il entre avec des jambes fraîches.

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Clermont cherche de la concurrence à gauche

En Auvergne, Christophe Urios souhaiterait renforcer le poste de pilier gauche pour épauler et concurrencer Giorgi Akhaladze. Sacha Lotrian, gravement blessé le week-end dernier, arrive en fin de contrat, ce qui pourrait libérer une place dans la rotation clermontoise.

Moukoro apporterait une dimension offensive appréciable, mais l'ASM devra aussi juger sa capacité à tenir la mêlée et à répondre aux exigences du combat. Un défi intéressant pour cet ancien international U20, qui possède encore une belle marge de progression à 24 ans. Reste à savoir si Clermont passera des intentions à la signature.