XV DE FRANCE. Penaud et Alldritt relâchés, Dupont-Ntamack protégés : ce que les choix de Galthié révèlent avant les Fidji

À dix jours du premier rendez-vous automnal face aux Fidji, le samedi 7 novembre à Lyon, Fabien Galthié commence à dévoiler ses cartes. Mercredi soir, 23 joueurs ont été protégés pour la 8e journée de Top 14, conformément à la convention FFR-LNR.

Les 19 autres ont retrouvé leurs clubs et pourront jouer ce week-end. Parmi eux, quelques noms interpellent : Damian Penaud, Grégory Alldritt, Anthony Jelonch ou encore Nolann Le Garrec. De quoi dessiner une première tendance pour la composition tricolore.

Dupont-Ntamack, Gourgues, Grandidier : les lignes arrière se dessinent

Sans grande surprise, Antoine Dupont et Romain Ntamack figurent parmi les protégés. Les deux Toulousains semblent tenir la corde pour former la charnière. À leurs côtés, Kalvin Gourgues pourrait être associé à Yoram Moefana au centre, comme lors de l'entraînement de mercredi observé par La Dépêche.

Autre indication intéressante : Aaron Grandidier-Nkanang reste à Marcoussis, contrairement à Damian Penaud. Le Palois pourrait accompagner Louis Bielle-Biarrey sur les ailes, avec Théo Attissogbe à l'arrière. Un choix qui confirmerait la confiance grandissante du staff envers l'ancien champion olympique à 7, au détriment du meilleur marqueur d'essais de l'histoire des Bleus. On peut aussi imaginer qu'il y a eu un accord entre les encadrements pour libérer Penaud afin qu'il "aide" l'UBB, privé de nombreux éléments, en championnat.

François Cros en numéro 8, une troisième ligne inédite ?

Devant, le chantier le plus intéressant concerne le fond de la troisième ligne. En l'absence de Marko Gazzotti, blessé, François Cros a été essayé en numéro 8 mercredi, entouré de Paul Boudehent et Cameron Woki. Une association qui offrirait de l'activité dans les zones de combat et une solution supplémentaire en touche grâce au Bordelais. Grégory Alldritt et Anthony Jelonch, tous deux libérés, restent néanmoins des candidats possibles.

En deuxième ligne, Hugo Auradou et Mickaël Guillard semblent avoir une longueur d'avance. La première ligne pourrait réunir Jean-Baptiste Gros, Maxime Lamothe et Sipili Falatea. Le Bordelais Lamothe aurait ainsi les faveurs du staff devant Peato Mauvaka, également protégé. Des tendances observées à l'entraînement, qui demandent encore confirmation.

Une liste de 23 protégés, mais pas encore la feuille de match

Attention toutefois à ne pas aller trop vite. Ces 23 joueurs ne constituent pas officiellement le groupe qui affrontera les Fidji. Une nouvelle liste de 42 joueurs est attendue après la journée de championnat. Des éléments libérés mercredi peuvent donc revenir dans les plans de Galthié, y compris pour figurer sur la feuille de match.

Cette sélection pèse déjà sur les clubs. L'UBB perd sept internationaux, Pau et Toulouse cinq chacun pour ce faux doublon. Le Stade Toulousain récupère néanmoins Jelonch et Joshua Brennan pour son déplacement au Hameau. Une situation qui illustre les compromis imposés par la convention FFR-LNR. Pour Galthié, l'essentiel reste de préparer les Fidji avant d'enchaîner avec l'Afrique du Sud, le 13 novembre, puis l'Argentine, le 21.