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À un an du Mondial 2027, l'Espagne se tourne vers Castres : Gauthier Maravat pourrait renforcer le pack des Leones dès novembre

Gauthier Maravat pourrait bientôt changer de maillot le temps d'une fenêtre internationale. Le deuxième ligne de Castres figure dans les plans de l'Espagne pour novembre.

La Rédaction 28/10/2026 à 17h21
À 26 ans, le Castrais Gauthier Maravat se rapproche d'une première cape internationale. L'Espagne l'a intégré à sa présélection pour trois rencontres en novembre. ©INPHO/Nick Elliott
À 26 ans, le Castrais Gauthier Maravat se rapproche d'une première cape internationale. L'Espagne l'a intégré à sa présélection pour trois rencontres en novembre. ©INPHO/Nick Elliott

Et si Gauthier Maravat découvrait prochainement le rugby international ? Le deuxième ligne du Castres Olympique figure dans la présélection espagnole dévoilée le 27 octobre par Pablo Bouza. À 26 ans, le joueur passé par Agen pourrait connaître ses premiers pas sous le maillot des Leones lors de la Nations Cup. Une belle perspective pour le Castrais, même si sa première sélection reste à confirmer.

Une présélection de 44 joueurs, mais aucune garantie

Dans son communiqué officiel, la Fédération espagnole présente Maravat comme l'une des nouveautés de son groupe élargi. Elle annonce 44 joueurs, même si seulement 43 noms apparaissent dans la liste publiée. Le Castrais figure parmi les avants et pourrait faire ses débuts internationaux.

Mais attention à la nuance. Pablo Bouza constituera des groupes différents pour chacun des trois rendez-vous de novembre. Maravat devra donc être retenu dans une sélection resserrée, puis participer à une rencontre pour obtenir sa première cape. Pour l'instant, sa présence contre l'Uruguay reste incertaine.

Un deuxième ligne formé à Agen qui intéresse l'Espagne

Passé par le SU Agen avant de rejoindre Castres en 2022, Maravat présente un profil intéressant pour les Leones. Avec ses 1,98 m et ses 112 kg, le joueur est principalement utilisé en deuxième ligne, mais peut également évoluer en troisième ligne.

Son expérience du Top 14 pourrait apporter une option supplémentaire au pack espagnol, notamment dans la rotation des avants. La Fédération ne précise toutefois ni le rôle envisagé pour lui ni les éléments justifiant son éligibilité. Sa place exacte reste donc à déterminer.

Trois rendez-vous pour décrocher une première cape

L'Espagne recevra l'Uruguay le 7 novembre à Madrid, le Chili le 14 à Leganés et les Samoa le 21 à Málaga. Trois rencontres inscrites au calendrier de la Nations Cup qui pourraient permettre à Bouza d'élargir son réservoir avant le Mondial 2027.

Pour Castres, cette présélection soulève également la question de la disponibilité du joueur durant la fenêtre internationale. Rien ne permet encore d'affirmer qu'il manquera les trois rencontres. En attendant, Maravat a franchi une première étape. Reste désormais à voir si elle le mènera jusqu'au terrain, sous les couleurs espagnoles.

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