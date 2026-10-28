L'image qui fait plaisir : Gaël Dréan vers un retour prochain sur les terrains du Top 14 ?

Voilà une image qui devrait donner le sourire aux supporters du RCT. Ce mardi, Gaël Dréan est apparu ballon en main à l'entraînement, plusieurs mois après sa lourde opération du cœur.

Victime d'une anomalie cardiaque génétique, l'ailier breton avait dû passer sur le billard au printemps dernier. Une intervention préventive qui l'avait éloigné des terrains pour de longs mois.

En début de saison, il avait évoqué un retour pour le mois de novembre. Et la nouvelle étape franchie par le facteur X toulonnais semble confirmer les temps de passage espérés.

Le bolide redémarre

À 26 ans (il les a fêtés la semaine passée), Dréan a repris les courses à 100 % au milieu du trafic à l'entraînement. Même si cela ne signifie pas encore un retour en Top 14. Pour le 7 novembre et la réception de Paris, alors ? Ou la fin du mois prochain et le déplacement à Clermont ? Rien n'a encore filtré à ce sujet...

Avant son opération, le Breton marchait sur l'eau. Auteur de 18 essais en 22 matchs en 2025/2026, dont 8 en Champions Cup, il martyrisait ses adversaires à coups de vitesse, d'appuis et de raffuts.

Depuis son arrivée sur la Rade en 2022, l'ancien joueur de Rennes a inscrit 40 essais en 70 matchs sur ses quatre premières saisons avec Toulon. Des statistiques de finisseur hors norme, qui lui ont même ouvert les portes du XV de France en début d'année.

Désormais lié au RCT jusqu'en 2029, Dréan espère retrouver rapidement ses sensations. Une chose est sûre : Toulon attend son supersonique ailier avec impatience !