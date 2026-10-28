Un défibrillateur au bord du terrain suffit-il ? Ce que recommande la FFR sur l'accès aux secours

Fondée par les anciens joueurs Michel et Pierre Campistron, l'association Au cœur des Jumeaux fête ses quinze ans. Elle dit avoir contribué à sauver douze vies, grâce aux défibrillateurs financés dans des complexes sportifs. Son prochain projet porte sur la formation, et non plus seulement sur le matériel.

Des séances de massage cardiaque pour les joueurs

L'association veut proposer aux joueurs des séances de massage cardiaque avec des moniteurs. Le premier club visé est Biarritz, puis viennent Toulouse, Pau, Bordeaux ou Dax. Rugbyrama rapporte que Michel Campistron estime que les joueurs ne savent pas suffisamment pratiquer ce geste. Cette appréciation lui appartient et ne constitue pas une mesure nationale des clubs.

Une chaîne de secours à faire fonctionner

Installer un défibrillateur ne règle qu'une partie du problème. Selon le ministère de l'Intérieur, l'intervention suit une chaîne. Il faut appeler les secours, pratiquer la réanimation, puis utiliser le défibrillateur s'il est disponible. Un témoin doit donc donner l'alerte, commencer les gestes adaptés et savoir où trouver l'appareil.

La Fédération française de rugby recommande qu'un défibrillateur soit accessible sans délai aux joueurs comme aux spectateurs. Cette recommandation figure dans l'article 433 des règlements généraux de la FFR. Un appareil rangé dans un local fermé ou dont personne ne connaît l'emplacement ne rend pas le secours plus rapide.

Ce que les chiffres ne disent pas

Les gestes précis doivent être appris auprès de formateurs habilités, en suivant les consignes des secours. L'association ne se limite donc pas à faire don d'équipements : elle veut renforcer la capacité des témoins à agir. Les douze vies et les défibrillateurs financés mesurent son action, pas l'état de tous les terrains français.