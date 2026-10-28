Sans Kolbe, Etzebeth, Pollard ni Esterhuizen, les Springboks conservent une ossature redoutable pour défier le XV de France

Le XV de France retrouvera les Springboks le 13 novembre au Stade de France, mais quatre visages bien connus manqueront à l'appel. Dans le groupe de 37 joueurs dévoilé ce mercredi 28 octobre, Rassie Erasmus doit se passer de Cheslin Kolbe, Eben Etzebeth, Handré Pollard et André Esterhuizen. Tous sont blessés et manqueront la tournée européenne. Pour compenser, le sélectionneur sud-africain a notamment convoqué six joueurs qui attendent encore leur première sélection.Sans Kolbe, Etzebeth, Pollard ni Esterhuizen, les Springboks conservent une ossature redoutable pour défier les Bleus

69 jours après, Cheslin Kolbe peut-il être remis pour affronter le XV de France en novembre ?

Sans Kolbe et Pollard, les Boks perdent deux armes précieuses

L'absence de Kolbe sera particulièrement remarquée. L'ancien Toulousain reste un poison pour les défenses, capable de faire la différence sur un appui ou une relance. Avec Kurt-Lee Arendse, Aphelele Fassi ou Damian Willemse, Erasmus conserve néanmoins plusieurs options derrière. Mais remplacer la capacité de Kolbe à créer une occasion individuelle demande davantage qu'un simple changement de maillot.

À l'ouverture, le forfait de Pollard enlève une référence dans la gestion des rencontres serrées, notamment au pied. Sacha Feinberg-Mngomezulu et Manie Libbok figurent dans le groupe et offrent d'autres possibilités d'animation. Pour les Bleus, cela pourrait modifier la manière d'aborder la bataille territoriale, sans nécessairement rendre les Sud-Africains moins dangereux ballon en main.

Etzebeth absent, mais toujours du beau monde devant

Devant, Etzebeth laisse un vide dans la cage. Son influence dans les collisions, la conquête aérienne et le combat dépasse largement ses qualités physiques. Lood de Jager, Franco Mostert et Ruan Nortje restent toutefois disponibles, tout comme le Rochelais Salmaan Moerat. Au centre, l'absence d'Esterhuizen retire une option puissante, mais Damian de Allende et Jesse Kriel sont bien présents.

Erasmus profite également de cette tournée pour élargir son réservoir. Yaqeen Ahmed, Luan Giliomee, Markus Muller, Riley Norton, Sebastian de Klerk et Emmanuel Tshituka découvrent le groupe officiel sans avoir encore disputé de Test capé. Plusieurs connaissent déjà l'environnement international, notamment grâce à l'équipe A sud-africaine. Une manière de préparer la Coupe du monde 2027 tout en donnant de nouvelles solutions au staff.

Les Bleus peuvent-ils vraiment en profiter ?

Le calendrier promet pourtant une sacrée tournée. Les Boks débuteront en Italie le 7 novembre avant de défier la France le 13, puis l'Irlande le 21. Leaders de la poule sud de la Nations Championship à la différence de points, avec 15 unités comme les All Blacks, ils visent une place en finale à Londres.

Et les Français savent combien cette équipe peut être redoutable. Le quart de finale du Mondial 2023, perdu 29-28, reste dans les mémoires. Erasmus dispose encore de Siya Kolisi, Pieter-Steph du Toit ou Malcolm Marx pour aller au charbon. Quatre absents de marque constituent une vraie contrariété, mais certainement pas une garantie de voir les Bleus prendre le dessus. À Fabien Galthié et ses joueurs de trouver les bonnes réponses sur le terrain.