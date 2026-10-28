Malgré deux victoires cet été, Johnny Sexton estime l'Irlande en retard : la vitesse de jeu à retrouver avant le Mondial 2027

À un an du Mondial 2027, Johnny Sexton pointe les insuffisances irlandaises. L'ancien ouvreur, désormais entraîneur du jeu au pied, juge les prestations estivales en dessous du niveau attendu. Dans The42, il reconnaît que le XV du Trèfle doit combler son retard sur ses rivaux. La tâche se complique avant la réception de l'Argentine, vendredi 6 novembre : Garry Ringrose pourrait manquer toute la série.

Sexton veut retrouver une Irlande capable d'imposer son rythme

Le constat surprend après les victoires en Australie (33-31) puis au Japon (36-20). Mais le revers contre les All Blacks à l'Eden Park (40-21) a rappelé le chemin restant. Sexton veut retrouver une Irlande capable de dicter le rythme grâce à sa condition physique et sa vitesse d'exécution. Un chantier qui dépasse largement la charnière.

L'ancien capitaine connaît le poids des attentes. Avant le Mondial 2023, l'Irlande remporté un Grand Chelem et une série en Nouvelle-Zélande. Elle avait pourtant quitté le tournoi en quart de finale. Sexton considère aujourd'hui qu'être moins attendu pourrait devenir un avantage, à condition de construire des certitudes sur le terrain.

Ringrose presque forfait, Prendergast et O'Brien à l'infirmerie

La préparation se complique déjà. Touché aux ischio-jambiers, Ringrose est jugé peu susceptible de jouer contre l'Argentine, les Fidji et l'Afrique du Sud, selon le point médical relayé par The42. Sam Prendergast soigne un poignet, tandis que Jimmy O'Brien suit le protocole de retour après une commotion. Andy Farrell n'a pourtant appelé aucun renfort dans son groupe de 36 joueurs.

Sans son centre extérieur habituel, l'Irlande devra ajuster ses associations. Robbie Henshaw et Jamie Osborne peuvent occuper le numéro 13, mais les automatismes défensifs avec les ailiers ne se décrètent pas. À l'ouverture, l'incertitude autour de Prendergast laisse une opportunité à Ciarán Frawley, performant avec le Connacht. Le jeune Jamie Benson figure également parmi les solutions étudiées.

Une finale à Twickenham dans le viseur

Le programme ne laissera guère de répit : l'Argentine le 6 novembre, les Fidji le 14 et les Springboks le 21, toujours à Dublin. Sexton veut trois victoires et une place en finale à Twickenham. Pour y parvenir, l'Irlande devra terminer première des six nations de l'hémisphère Nord au classement de la Nations Championship. La grande finale opposera les premiers des deux hémisphères le 29 novembre.

Mais Farrell doit également préparer 2027 et donner du temps de jeu à ses alternatives. Entre résultats immédiats, blessures et renouvellement de l'effectif, cette fenêtre servira de révélateur. Sexton a fixé le cap : retrouver assez de maîtrise pour regarder les meilleures nations dans les yeux, sans se réfugier derrière les souvenirs de 2023.