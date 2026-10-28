De retour après 8 mois de galères, le puissant Toulousain Castro-Ferreira raconte son calvaire après l'accident

Il devait être le phénomène de sa génération. Auteur de 9 essais avec Toulouse en une demi-saison en 2024, puis 6 au Mondial U20 dans la foulée, Mathis Castro-Ferreira semblait déjà prêt pour graviter autour du XV de France, à 20 ans. Mais depuis, le prodige de Maubourguet joue de malchance.

La faute aux blessures à répétition, le solide troisième ligne (1m92 pour 110kg) n'a débuté que 11 rencontres en deux ans. Jusqu'à ce terrible accident de scooter, en début d'année, qui a bien failli tout compromettre.

"Je me suis dit que c'était terminé", confie-t-il à La Dépêche, après avoir découvert l'état de sa jambe. Un choc terrible pour le Bigourdan, qui a même pensé ne jamais pouvoir rejouer.

Sur le départ de Toulouse ?

D'abord traité sans chirurgie, son cartilage endommagé a finalement nécessité une opération. S'ensuivent des mois de rééducation, notamment à Capbreton. "Ce fut dur mentalement", avoue le vice-champion du monde U20.

28 absents ! Pesquet, Big Flo et Matanavou : la compo probable du Stade Toulousain pour le déplacement à Pau

Huit mois après son dernier match, Castro-Ferreira a enfin retrouvé les pelouses face à l'USAP, pour 20 minutes de jeu. Avec une émotion immense : "J'avais des fourmis dans les jambes et j'étais un peu stressé."

Mais l'enfant des Hautes-Pyrénées sait qu'il lui faudra du temps pour retrouver toutes ses qualités athlétiques et sa confiance.

TRANSFERT. Champion de France avec le Stade Toulousain, ce Français s'engage aux Crusaders pour l'expérience de sa vie

L'objectif ? Enchaîner, redevenir ce troisième ligne explosif capable de gagner tous ses premiers duels et, pourquoi pas, convaincre Toulouse de le prolonger, lui dont le nom est déjà évoqué pour remplacer Capilla à Bayonne. Car à 22 ans, Castro-Ferreira a encore tout l'avenir devant lui. À condition, enfin, que son corps le laisse tranquille...