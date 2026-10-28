De retour après 8 mois de galères, le puissant Toulousain Castro-Ferreira raconte son calvaire après l'accident

Il devait être le phénomène de sa génération. Auteur de 9 essais avec Toulouse en une demi-saison en 2024, puis 6 au Mondial U20 dans la foulée, Mathis Castro-Ferreira semblait déjà prêt pour graviter autour du XV de France, à 20 ans. Mais depuis, le prodige de Maubourguet joue de malchance.
La faute aux blessures à répétition, le solide troisième ligne (1m92 pour 110kg) n'a débuté que 11 rencontres en deux ans. Jusqu'à ce terrible accident de scooter, en début d'année, qui a bien failli tout compromettre.
"Je me suis dit que c'était terminé", confie-t-il à La Dépêche, après avoir découvert l'état de sa jambe. Un choc terrible pour le Bigourdan, qui a même pensé ne jamais pouvoir rejouer.
Sur le départ de Toulouse ?
D'abord traité sans chirurgie, son cartilage endommagé a finalement nécessité une opération. S'ensuivent des mois de rééducation, notamment à Capbreton. "Ce fut dur mentalement", avoue le vice-champion du monde U20.
Huit mois après son dernier match, Castro-Ferreira a enfin retrouvé les pelouses face à l'USAP, pour 20 minutes de jeu. Avec une émotion immense : "J'avais des fourmis dans les jambes et j'étais un peu stressé."
Mais l'enfant des Hautes-Pyrénées sait qu'il lui faudra du temps pour retrouver toutes ses qualités athlétiques et sa confiance.
L'objectif ? Enchaîner, redevenir ce troisième ligne explosif capable de gagner tous ses premiers duels et, pourquoi pas, convaincre Toulouse de le prolonger, lui dont le nom est déjà évoqué pour remplacer Capilla à Bayonne. Car à 22 ans, Castro-Ferreira a encore tout l'avenir devant lui. À condition, enfin, que son corps le laisse tranquille...
En 2024, après ses premières prestations de haut niveau notamment lors de la victoire à Clermont avec une équipe de 23 ans de moyenne d'âge, je m'étais dit qu'il serait -sauf blessure- du voyage en Australie en 2027.
Oui, tout est dans le "sauf blessure".
Maintenant, il va lui être impossible de revenir dans le train qui est déjà en marche car il ne lui reste plus beaucoup de temps pour briller à nouveau et même s'il retrouve son niveau, il va falloir qui sorte des concurrents avec les épaules à Toulouse et à Marcoussis.
En ce moment, à Toulouse, avec les blessures et les sélectionnés, il peut sortir son épingle du jeu mais il lui faudra durer au milieu des NTK, Roumat, Kouassi, Jelonch (si libéré) puis Banos, Willis et Cros qui vont revenir bientôt de blessure et de sélection.
puis avec le XV de France, n'en parlons même pas, notamment avec les outsiders Jegou, Capilla ou Woki qui sont en grande forme en ce moment sans parler des cadres Cros, Ollivon ou Boudehent voire du sécateur Fischer
Ses copains des U20 actuellement blessés Nouchi et Gazzotti ont aussi pris de l'avance
Dommage pour Castro-Ferreira qui est un joueur polyvalent en 3eme ligne, très mobile et rapide, puissant balle en main, intelligent et adroit. un vrai potentiel !
il a reconnu qu'il ne remonterait plus sur un scooter
je pense que son copain Paul Costes non plus.
Pour lui il a sa jeunesse.
J'espère que 2031 lui sourira davantage.
Il a réussi à raconter son calvaire en 12 mots. C'est concis. Merci pour cet article.
J'espère qu'il a acheté une voiture depuis...
Hum...Se déplacer à Toulouse en voiture. Si le boulot est au bout de la rue ça va.
Je me rappelle d'avoir entendu, il y a quelques années, Beribizier râler (vous direz c'est courant chez lui) car un de ses joueurs s'était planté à scooter. Il disait que ce n'était pas professionnel.
D'ailleurs, depuis, Paul Costes en a fait les frais.
Pour un sportif professionnel, dont la carrière est courte, rouler à scooter/moto c'est prendre un risque inconsidéré. Les clubs devraient les sensibiliser.
@guedin81 : Que ce soit à Toulouse ou Paris ou n'importe quelle grande ville, c'est compliqué de se déplacer. Mais les joueurs ne sont pas astreints aux heures de pointe comme n'importe quel travailleur.
Cros va aux entraînements en scooter depuis des années ; en tout cas c'était encore le cas récemment
Cros il renverse bus et bagnoles,
il lui est interdit de passer par Blagnac
pour pas fermer l'aéroport..
oui ben il déménage ou transport en commun 😀
Vélo élec c'est nickel pour la taille de Toulouse.