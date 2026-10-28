Blessé au tendon d'Achille en 2024, Kurtley Beale retrouve les Wallabies : une deuxième chance à 37 ans avant le Mondial 2027

En 2021, Kurtley Beale disputait son dernier Test à Cardiff. Cinq ans plus tard, le voilà de retour chez les Wallabies. À 37 ans et avec 95 sélections au compteur, le trois-quarts a été rappelé mercredi par Les Kiss pour la tournée britannique. Il remplace Hunter Paisami, absent pour raisons personnelles, selon The Guardian.

Trois renforts pour la tournée britannique

Une blessure au tendon d'Achille avait interrompu son retour dans le groupe australien en 2024. Cette fois, Beale accompagne deux autres renforts : James Ramm, ancien de Northampton, et le demi de mêlée Kalani Thomas. Tous trois rejoignent une sélection engagée face à l'Angleterre, l'Écosse et au pays de Galles en novembre.

Un premier centre plutôt qu'un nouveau numéro 10

Kiss attend avant tout de Beale qu'il couvre le poste de premier centre. Le coach loue sa polyvalence, mais ne l'a pas intronisé titulaire à l'ouverture. Ses qualités de passeur et son passé de numéro 10 peuvent dépanner ; en faire dès maintenant le nouveau patron de la charnière australienne serait aller trop vite.

Dans le jeu, un 12 créateur peut offrir un second point de distribution. Il reçoit après l'ouvreur, attire un défenseur, trouve l'intervalle ou renverse vers l'extérieur. Beale possède le bagage pour endosser cette responsabilité, avec trois Coupes du monde disputées en 2011, 2015 et 2019. Encore faut-il retrouver le tempo du rugby international.

À Perth, Beale n'a pas rangé les crampons

À Perth, le vétéran a pourtant repris du service. Selon Rugby Australia, il totalise 25 rencontres avec la Western Force, récemment sacrée en Super Rugby AUS. Il a également terminé troisième du vote désignant le meilleur joueur de cette compétition. Et le même jour que son rappel, il a prolongé pour 2027, sous un contrat lui ouvrant des matchs seulement comme joker médical.

Le calendrier donnera vite des réponses : l'Angleterre le 8 novembre, l'Écosse le 15, le pays de Galles le 21, avant le week-end final de la Nations Championship. Kiss pourra associer Beale à un ouvreur de métier sans modifier toute son animation. Ramm ajoute une option à l'aile ou à l'arrière ; Thomas, lui, apporte une solution à la mêlée.

À un an du Mondial 2027 à domicile, le retour de ce visage familier rappelle aussi la quête australienne de solutions derrière. Mais une convocation ne garantit ni une 96e cape ni une quatrième Coupe du monde. À Beale de montrer qu'il a encore les jambes, et surtout les bonnes décisions, pour se faire une place dans la rotation.