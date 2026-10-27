TOP 14. Pau - Toulouse : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le choc de la 8e journée ?

Pau reçoit le leader dimanche soir

Six points séparent les deux équipes, et le Hameau aura droit à une sacrée affiche. Pau accueille Toulouse dimanche, pour la huitième journée de TOP 14. Toulouse compte 28 points et occupe la première place, tandis que la Section est troisième avec 22 unités.

Les deux clubs arrivent pourtant avec des sensations opposées. Pau est tombé à Toulon (41-20), tandis que Toulouse s'est imposé contre Perpignan (38-33). Une victoire qui a bien failli échapper aux Rouge et Noir, pourtant devant 38-7 avant le retour des Catalans.

144 points inscrits au Hameau cette saison

À domicile, les Béarnais n'ont encore rien lâché. Bayonne (70-28), La Rochelle (39-17) et Castres (35-26) y sont tous repartis battus. Cela fait 144 points inscrits en trois réceptions, soit 48 par match. De quoi donner quelques idées aux supporters palois.

Et ce stade rappelle un excellent souvenir à la Section. Le 18 octobre 2025, Pau avait fait tomber Toulouse 30-26 grâce à un essai de Jimi Maximin après la sirène. Les Palois avaient préféré une pénaltouche à une tentative d'égalisation. Un pari osé, parfaitement récompensé.

Toulouse doit éviter une nouvelle frayeur

La revanche toulousaine avait été autrement brutale : 59-22 à Ernest-Wallon en janvier, avec neuf essais à la clé. Dimanche, Pau devra limiter les ballons de relance adverses et ralentir les sorties de ruck. Face aux Rouge et Noir, chaque possession rendue trop facilement peut coûter cher. Et ce, même si le Stade débarquera avec une équipe très fortement remaniée en raison des absences des Tricolores et des blessures.

Ce déplacement permettra également de mesurer la solidité du leader loin de ses bases. Toulouse a montré sa puissance offensive, mais sa fin de match contre l'USAP a révélé quelques failles. Pour Pau, l'enjeu sera de rebondir après Mayol tout en préservant son invincibilité à domicile.

À quelle heure et sur quelle chaîne regarder Pau-Toulouse ?

Pau - Toulouse débutera dimanche 1er novembre à 21h05 au stade du Hameau, en direct sur Canal+. L'enceinte est déjà annoncée complète. Un an après l'essai de Maximin, les tribunes béarnaises espèrent encore faire trembler le leader.