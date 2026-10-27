Tatafu d'entrée, Grandidier devant Penaud… Les premiers indices sur la composition du XV de France face aux Fidji

Ça y est, le jeu des traditionnelles chasubles est reparti à Marcoussis. Comme d'ordinaire, Marc Duzan était l'envoyé spécial du Midi Olympique pour l'entraînement du jour, qui a permis de dessiner les contours du XV qui devrait défier les Fidji le 7 novembre.

Car le staff tricolore veut aligner sa meilleure équipe possible pour gagner en automatismes avant le choc face à l'Afrique du Sud, une semaine plus tard. Et les premières tendances rapportées sont déjà intéressantes.

Duguid dépannait en 8

Devant, Jean-Baptiste Gros et Tevita Tatafu semblent tenir la corde aux postes de piliers, ce qui s'avère logique compte tenu de la hiérarchie actuelle et des joueurs disponibles. Dans la cage, Hugo Auradou et Mickaël Guillard ont été régulièrement associés, en l'absence de Flament, Meafou et Verhaeghe.

Un cran plus bas, François Cros et Esteban Capilla ont occupé les flancs de la mêlée, rapporte Rugbyrama. Tyler Duguid a dépanné en numéro 8, en l'absence notamment de Grégory Alldritt, dispensé de séance puisque titulaire dimanche soir face à l'UBB. Jelonch probablement trop court, le Rochelais devrait être titulaire derrière la mêlée.

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Derrière, la charnière Dupont/Ntamack se dessine sans surprise. Mais c'est surtout au centre que les regards se tournent : avec les nombreux blessés du moment, le jeune toulousain Kalvin Gourgues a été associé à Yoram Moefana. Voilà qui pourrait faire un nouveau duo de l'ère Galthié.

Aux ailes, Louis Bielle-Biarrey et Aaron Grandidier-Nkanang ont été privilégiés, ce dernier semblant prendre une longueur d'avance sur Damian Penaud, de retour en Bleu après un an d'absence. Théo Attissogbe était quant à lui positionné à l'arrière, comme attendu.

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Évidemment, cela ne reste que des indications. La séance de mercredi, au complet, suivie de la libération de 19 joueurs, devrait offrir des indices autrement plus sérieux sur les intentions de Fabien Galthié en vue des échéances à venir. Qui se feront, quoi qu'il arrive, sans une dizaine de joueurs clés.