90 307 spectateurs à dépasser : le choc entre les All Blacks et les Wallabies pourrait battre le record des Lions à Melbourne

Le deuxième test de Bledisloe Cup aura lieu le 31 juillet 2027 au Melbourne Cricket Ground (MCG). D'après RugbyPass, les Wallabies pourraient y battre un record d'affluence. Ce sera la première fois depuis 2023 que les deux équipes se retrouvent dans ce stade.

Deux affluences à dépasser

En 2023, la dernière affiche entre ces deux équipes au MCG avait rassemblé 83 944 spectateurs. C'était la plus forte affluence pour un match de rugby depuis plus de 20 ans à l'époque. L'an passé, les Wallabies ont fait mieux en recevant les Lions britanniques et irlandais pour le deuxième test : 90 307 personnes. Ce total a battu un record historique d'affluence établi par les Lions. RugbyPass estime que la rencontre de 2027 promet de battre encore des records.

Trois tests de Bledisloe Cup en 2027

La Bledisloe Cup se jouera en trois étapes pour la première fois depuis 2021. À cette date, la Nouvelle-Zélande avait infligé un 3-0 aux Australiens. Le premier test se jouera à Brisbane, au Suncorp Stadium, fin avril, pour l'Anzac Day. Le deuxième, à Melbourne fin juillet, sera le 185e match entre les deux équipes.

Le troisième aura lieu en Nouvelle-Zélande, à une date et dans un lieu à déterminer. Elles se retrouveront ensuite dans la poule A de la Coupe du monde 2027, le 9 octobre à l'Accor Stadium de Sydney. Elles se retrouveront encore au MCG en 2029.

Waugh et le patrimoine du MCG

Phil Waugh, directeur général de Rugby Australia, rappelle que les deux équipes ne se sont affrontées que quatre fois au MCG en test. Le match de la Bledisloe Cup marquera aussi le 30e anniversaire de leur première rencontre sur cette pelouse. Chacune des deux nations y compte deux victoires. Waugh juge normal qu'une année aussi importante comprenne un test à domicile de grande envergure au MCG.

« Le Melbourne Cricket Ground est l'un des plus grands stades du monde et un joyau du patrimoine sportif australien. » — Phil Waugh, directeur général de Rugby Australia

Un stade absent de la Coupe du monde

Cette dernière remarque n'est pas anodine, relève RugbyPass, car le MCG n'a pas été retenu pour la Coupe du monde 2027. Sept rencontres se joueront à Melbourne, mais au Docklands Stadium, aussi appelé Marvel Stadium, qui compte 53 000 sièges. Ce stade accueillera notamment France - États-Unis le 2 octobre et deux huitièmes de finale.