De 2 absents en 2020 à 14 en 2026 : le XV de France de Galthié n'avait jamais été autant touché avant les tests de novembre

L'infirmerie de Marcoussis commence à ressembler à une deuxième liste du XV de France. Thomas Ramos, Matthieu Jalibert, Thibaud Flament, Emmanuel Meafou ou encore Julien Marchand manquent à l'appel pour préparer les rendez-vous de novembre. Et le dernier week-end de Top 14 n'a rien arrangé. Karl Sorin, Fabien Brau-Boirie, Marko Gazzotti et Antoine Hastoy ont également dû renoncer au rassemblement. De quoi se demander si Fabien Galthié a déjà connu pareille situation depuis son arrivée en 2020.

Ligaments croisés épargnés pour Fabien Brau-Boirie, mais plusieurs mois d'absence se dessinent pour Pau et le XV de France

De deux absents en 2020 à quatorze en 2026

Pour mesurer l'ampleur des dégâts, il faut remonter quelques années en arrière. Selon le recensement de Midi Olympique publié le 22 octobre, seuls deux joueurs manquaient au premier rassemblement automnal en 2020 : Damian Penaud et Matthieu Jalibert. Ils étaient trois en 2021, puis cinq en 2022. Après une année 2023 particulière, marquée par la Coupe du monde, cinq internationaux étaient encore indisponibles à l'automne 2024.

La situation s'est sérieusement dégradée en 2025, avec sept absents, dont Antoine Dupont, Peato Mauvaka, François Cros et Uini Atonio. Cette année, dix joueurs étaient déjà sur le flanc avant la constitution du groupe des 42. Avec les quatre forfaits supplémentaires du week-end des 24 et 25 octobre, le total atteint désormais quatorze joueurs concernés. Un record sous Galthié à ce stade de la préparation. Attention toutefois : tous ne sont pas définitivement forfaits pour l'ensemble des rencontres.

Deuxième ligne, pilier droit : le pack français sérieusement touché

Mais le nombre d'absents ne dit pas tout. Leurs postes comptent également. Sans Flament et Meafou, Galthié perd deux titulaires potentiels dans la cage, avec des profils complémentaires. Le premier apporte notamment sa mobilité et ses qualités en touche, tandis que le second pèse dans le combat rapproché. Le pilier droit pose aussi problème : Bamba, Montagne et désormais Sorin sont indisponibles. Sipili Falatea, Tevita Tatafu et Thomas Laclayat constituent les solutions actuelles.

Derrière, les blessures de Ramos et Jalibert réduisent les possibilités d'animation offensive et redistribuent les responsabilités au pied. Romain Ntamack apparaît désormais comme le candidat naturel pour buter, lui qui affiche 81 % de réussite dans l'exercice depuis le début de saison. Une adaptation supplémentaire pour les Bleus, qui doivent aussi préparer leurs associations au centre et retrouver des automatismes avec un groupe remanié.

Gazzotti et le reste : 3 forfaits de plus pour le XV de France et l’hécatombe continue avant novembre !

L'Afrique du Sud arrive, et le temps presse

Le calendrier ne laissera guère de marge aux Tricolores. Après les Fidji, le 7 novembre à Lyon, les Bleus retrouveront l'Afrique du Sud le vendredi 13 au Stade de France, avant de recevoir l'Argentine le 21. Face aux doubles champions du monde en titre, les problèmes de conquête pourraient coûter cher. La France avait déjà subi la loi des Springboks en novembre 2025, avec une défaite 32 à 17.

Et si certains joueurs, notamment Marchand ou Ramos, peuvent encore espérer revenir pendant la compétition, Galthié devra d'abord composer avec les forces disponibles. À un an de la Coupe du monde 2027, ces rencontres doivent aussi permettre d'évaluer la profondeur du réservoir français. Reste à savoir si les nouveaux venus sauront saisir leur chance face à des adversaires qui ne feront aucun cadeau.