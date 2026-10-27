De 2 absents en 2020 à 14 en 2026 : le XV de France de Galthié n'avait jamais été autant touché avant les tests de novembre

L'infirmerie de Marcoussis commence à ressembler à une deuxième liste du XV de France. Thomas Ramos, Matthieu Jalibert, Thibaud Flament, Emmanuel Meafou ou encore Julien Marchand manquent à l'appel pour préparer les rendez-vous de novembre. Et le dernier week-end de Top 14 n'a rien arrangé. Karl Sorin, Fabien Brau-Boirie, Marko Gazzotti et Antoine Hastoy ont également dû renoncer au rassemblement. De quoi se demander si Fabien Galthié a déjà connu pareille situation depuis son arrivée en 2020.Ligaments croisés épargnés pour Fabien Brau-Boirie, mais plusieurs mois d'absence se dessinent pour Pau et le XV de France
De deux absents en 2020 à quatorze en 2026
Pour mesurer l'ampleur des dégâts, il faut remonter quelques années en arrière. Selon le recensement de Midi Olympique publié le 22 octobre, seuls deux joueurs manquaient au premier rassemblement automnal en 2020 : Damian Penaud et Matthieu Jalibert. Ils étaient trois en 2021, puis cinq en 2022. Après une année 2023 particulière, marquée par la Coupe du monde, cinq internationaux étaient encore indisponibles à l'automne 2024.
La situation s'est sérieusement dégradée en 2025, avec sept absents, dont Antoine Dupont, Peato Mauvaka, François Cros et Uini Atonio. Cette année, dix joueurs étaient déjà sur le flanc avant la constitution du groupe des 42. Avec les quatre forfaits supplémentaires du week-end des 24 et 25 octobre, le total atteint désormais quatorze joueurs concernés. Un record sous Galthié à ce stade de la préparation. Attention toutefois : tous ne sont pas définitivement forfaits pour l'ensemble des rencontres.
Deuxième ligne, pilier droit : le pack français sérieusement touché
Mais le nombre d'absents ne dit pas tout. Leurs postes comptent également. Sans Flament et Meafou, Galthié perd deux titulaires potentiels dans la cage, avec des profils complémentaires. Le premier apporte notamment sa mobilité et ses qualités en touche, tandis que le second pèse dans le combat rapproché. Le pilier droit pose aussi problème : Bamba, Montagne et désormais Sorin sont indisponibles. Sipili Falatea, Tevita Tatafu et Thomas Laclayat constituent les solutions actuelles.
Derrière, les blessures de Ramos et Jalibert réduisent les possibilités d'animation offensive et redistribuent les responsabilités au pied. Romain Ntamack apparaît désormais comme le candidat naturel pour buter, lui qui affiche 81 % de réussite dans l'exercice depuis le début de saison. Une adaptation supplémentaire pour les Bleus, qui doivent aussi préparer leurs associations au centre et retrouver des automatismes avec un groupe remanié.Gazzotti et le reste : 3 forfaits de plus pour le XV de France et l’hécatombe continue avant novembre !
L'Afrique du Sud arrive, et le temps presse
Le calendrier ne laissera guère de marge aux Tricolores. Après les Fidji, le 7 novembre à Lyon, les Bleus retrouveront l'Afrique du Sud le vendredi 13 au Stade de France, avant de recevoir l'Argentine le 21. Face aux doubles champions du monde en titre, les problèmes de conquête pourraient coûter cher. La France avait déjà subi la loi des Springboks en novembre 2025, avec une défaite 32 à 17.
Et si certains joueurs, notamment Marchand ou Ramos, peuvent encore espérer revenir pendant la compétition, Galthié devra d'abord composer avec les forces disponibles. À un an de la Coupe du monde 2027, ces rencontres doivent aussi permettre d'évaluer la profondeur du réservoir français. Reste à savoir si les nouveaux venus sauront saisir leur chance face à des adversaires qui ne feront aucun cadeau.
Je persiste à dire que les pelouses synthétiques sont en parti responsables de cet état de fait...
Pas mal de joueurs sont de ton avis.
oui, le synthéyique est plus traumatique.
ça a progressé, mais ça reste insuffisant en terme d'amorti notamment.
après je reste persuadé que le top 14 a sa part aussi.
d'ailleurs les trois bleus blessés lors de la journée de cc l'ont été sur pelouse hybride et les pelouse hybrides sont bien moins tramutiques que les full synthétique.
Dans un autre article, je parlais du top 14 et des terrains synthétiques comme causes principales à ces nombreux internationaux blessés...
Oui j'en parlais également.
tout a fait d'accord y a plusieurs dimensions.
au niveau mondial on a un rugby qui change, un temps de jeu en augmentation, des chocs de plus en plus en violent et qui augmentent en quantité mecaniquement avec le temps de jeu. Mais ça on peut difficilement agir dessus
Les pelouses synthétiques sont une part du problème avec un fort stress sur les articulations de ce que je comprends mais je ne connais pas assez pour m'épancher la dessus.
Et surtout c'est les saisons toujours plus longues et denses. C'est super on a un championnant extrêmement compétitif par contre il broye les mecs (je ne sais plus qui disait que la blessure était le seul moment pour couper et travailler son corps sans etre dans l'urgence de la compétition). On ne peut pas avoir un championnat ultra dense sur 10 mois + 1 de préparation (pour ceux qui ne font ni les tournées d'été ni les phases finales).
Le pic de performance des joueurs français c'est les 2-3 saisons d'apres covid quand les joueurs ont pu couper, se régénèrer et se préparer parce que le championnat s'est arrêté.
faudrait que je trouve le temps mais ce serait intéressant de voir combien les blessés ont enchaînés les matchs sur les 5-6 derniers mois. parce que d'après l'équipe c'est 1/4 des effectifs pros qui est out
Par ailleurs serait-il possible d'avoir accès à la rubrique derniers commentaires sur mobile?