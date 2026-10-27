29 essais en 2026, mais aucune place chez les All Blacks : ce qui manque encore à ce phénomène de 23 ans

Il a beau empiler les essais comme d'autres les cartons de déménagement, Kyren Taumoefolau devra encore patienter. Malgré ses 19 réalisations en 11 titularisations avec Tasman cette saison en NPC, l'ailier de 23 ans ne figure pas dans les 36 joueurs retenus par Dave Rennie pour la tournée automnale des All Blacks. Une absence qui interroge tant le garçon a marché sur le championnat provincial néo-zélandais.

Rennie pointe un secteur bien précis

Interrogé sur cette non-sélection, le sélectionneur a livré une explication à RugbyPass. « Il a été évoqué dans les discussions. Évidemment, il a marqué beaucoup d'essais et réalisé une bonne saison de Super Rugby. Je pense qu'il a encore quelques domaines à travailler, notamment défensivement ». Pour Rennie, une grosse saison supplémentaire de Super Rugby pourrait lui permettre de mettre la pression sur les titulaires.

Le message peut surprendre. Avec les Chiefs, Taumoefolau avait déjà planté 10 essais en 13 rencontres de Super Rugby en 2026. Ajoutez ses 19 réalisations en NPC et vous obtenez 29 essais en deux compétitions. Le Rugbynistère vous avait notamment présenté ses cinq essais en une trentaine de minutes face à Counties Manukau. Une efficacité qui ferait saliver plus d'un sélectionneur.

Marquer ne suffit pas chez les All Blacks

Mais le poste d'ailier exige davantage que de faire parler les cannes. Au niveau international, il faut maîtriser les couvertures défensives, gérer les surnombres et prendre les bonnes décisions sous pression. Les 53 plaquages recensés par RugbyPass en NPC ne permettent pas, à eux seuls, d'évaluer cette lecture du jeu. Rennie n'a d'ailleurs pas détaillé les situations précises qui lui posent problème.

Une occasion manquée avant 2027 ?

Ancien international tongien, Taumoefolau est éligible aux All Blacks depuis octobre, après trois années sans porter le maillot des Tonga. Cette tournée représentait donc une première occasion de découvrir la tunique noire.

D'autant que Caleb Clarke et Leroy Carter sont actuellement blessés. Rennie a pourtant privilégié d'autres profils, notamment Will Jordan, Josh Moorby, Rieko Ioane ou Chay Fihaki.

Avec l'Écosse, le pays de Galles et l'Angleterre au programme en novembre, Taumoefolau regardera les Blacks depuis l'extérieur du groupe. Son prochain Super Rugby aura forcément une saveur particulière. À moins d'un an du Mondial 2027, le meilleur argument de l'ailier reste désormais de montrer qu'il sait aussi empêcher les autres d'aller à dame.