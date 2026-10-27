Cette stat délicieuse qui explique (en grande partie) pourquoi l’UBB l’a emporté à La Rochelle

Cinq. C'est le nombre dérisoire de pénalités concédées par l'UBB lors de son succès à La Rochelle (19-25). Une statistique bluffante, qui traduit toute la maîtrise des hommes de Yannick Bru.

Plus impressionnant encore : les Girondins n'avaient été sanctionnés qu'à deux reprises après plus d'une heure de jeu, selon les statistiques de la LNR. Une véritable démonstration de rigueur défensive.

Sur un terrain difficile à manier, les coéquipiers de Maxime Lucu ont su plaquer, contester et résister sans offrir de munitions faciles à leurs adversaires.

7,6 pénalités par match seulement

Une justesse qui porte aussi la marque d'Aurélien Cologni, chargé de la défense bordelaise au sein du staff de Yannick Bru depuis cet été. D'autant que ce n'est pas un exploit isolé. Dès la première journée, face au Racing 92, l'UBB n'avait déjà concédé que cinq pénalités. Personne n'a fait mieux cette saison.

Seul le Stade Français a égalé cette performance contre Lyon, lors de la quatrième journée. Mais Bordeaux est la seule formation à avoir réédité cet exploit.

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Seule ombre au tableau, le carton orange de Temo Matiu à la 76e minute. Pas de quoi effacer une prestation exemplaire, symbole d'une UBB qui sait désormais gagner aussi par sa discipline.

À ce titre, après 7 journées, le champion de France en titre est l'équipe la moins pénalisée du Top 14 et de loin avec 53 pénalités. Soit 14 de moins que Vannes (67) et 16 que Toulouse. Donnée majeure pour gagner des matchs. Et des titres...