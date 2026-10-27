PROGRAMME TV. Pau – Toulouse, USAP – Toulon, les Bleues face aux Black Ferns : où et quand regarder le rugby cette semaine ?

Entre la 9e journée de Pro D2, la 8e journée de Top 14 et le dernier test des Bleues en Nouvelle-Zélande, les amateurs de rugby ont de quoi remplir leur programme du 29 octobre au 1er novembre 2026. Quinze rencontres de championnat, une affiche internationale et plusieurs rendez-vous à ne pas manquer.
PRO D2 : Provence Rugby veut poursuivre sa série
La Pro D2 ouvre le bal jeudi. Dax reçoit Provence Rugby, deuxième au classement et invaincu après huit journées. Vendredi, Oyonnax accueille Soyaux-Angoulême pour une confrontation entre le premier et le quatrième.
Grenoble se déplace à Béziers, tandis que Brive tentera de se relancer à Nevers après sa défaite à Narbonne. La soirée s'achèvera avec deux rencontres programmées à 21h.
PRO D2 – 9e journée
Date
Heure
Match
Chaîne
Jeu. 29/10
21h00
Dax – Provence Rugby
Canal+ Sport
Ven. 30/10
19h00
Colomiers – Agen
Canal+ Sport 360
Ven. 30/10
19h30
Béziers – Grenoble
Canal+ Live
Ven. 30/10
19h30
Montauban – Narbonne
Canal+ Live
Ven. 30/10
19h30
Nice – Aurillac
Canal+ Live
Ven. 30/10
19h30
Oyonnax – Soyaux-Angoulême
Canal+ Live
Ven. 30/10
21h00
Biarritz – Valence Romans
Canal+ Sport 360
Ven. 30/10
21h00
Nevers – Brive
Canal+ Live
TOP 14 : Pau – Toulouse, un choc au sommet
Samedi, Clermont et le Racing 92 lancent les hostilités à 14h30. Le multiplex de 16h35 propose notamment Bordeaux-Bègles – Bayonne et Stade Français – La Rochelle. Perpignan reçoit Toulon en soirée.
Mais l'affiche du week-end se jouera dimanche au Hameau. Troisième, Pau accueille le Stade Toulousain, leader du championnat. Un véritable test pour mesurer les ambitions béarnaises face au champion en titre.
TOP 14 – 8e journée
Date
Heure
Match
Chaîne
Sam. 31/10
14h30
Clermont – Racing 92
Canal+ Sport 360
Sam. 31/10
16h35
Bordeaux-Bègles – Bayonne
Canal+ Live 3
Sam. 31/10
16h35
Lyon – Vannes
Canal+ Live 2
Sam. 31/10
16h35
Montpellier – Castres
Canal+ Live 4
Sam. 31/10
16h35
Stade Français – La Rochelle
Canal+ Live 5
Sam. 31/10
21h00
Perpignan – Toulon
Canal+
Dim. 01/11
21h05
Pau – Toulouse
Canal+
INTERNATIONAL : les Bleues pour terminer sur une meilleure note
Après deux défaites face aux Black Ferns, 81-12 puis 31-12, les Françaises disputent samedi à Christchurch leur dernier test néo-zélandais. Elles avaient résisté pendant plus d'une heure à Whangarei avant de céder dans le dernier quart d'heure. Un nouveau rendez-vous pour mesurer leurs progrès, à suivre dès 7h sur France 3, avec un coup d'envoi à 7h10.
WXV Global Series – Matchs internationaux féminins
Date
Heure
Match
Diffusion en France
Ven. 30/10
22h15
États-Unis – Angleterre
RugbyPass TV
Sam. 31/10
07h10
Nouvelle-Zélande – France
France 3 / france.tv
Sam. 31/10
08h00
Japon – Pays de Galles
RugbyPass TV
Sam. 31/10
14h00
Afrique du Sud – Irlande
RugbyPass TV
Et pendant que les clubs chercheront à engranger des points, les internationaux se rapprocheront de leur prochain rendez-vous. Le Championnat des Nations masculin débutera le 6 novembre, avec notamment France – Fidji le 7 novembre à Lyon.
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