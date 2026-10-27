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PROGRAMME TV. Pau – Toulouse, USAP – Toulon, les Bleues face aux Black Ferns : où et quand regarder le rugby cette semaine ?

Le Stade Toulousain se déplace à Pau, l'USAP accueille Toulon et les Bleues défient les Black Ferns. Une semaine de rugby à suivre sur Canal+ et France 3.

La Rédaction 27/10/2026 à 10h57
Un choc entre Pau et Toulouse, huit rencontres de Pro D2 et un dernier test pour les Bleues : voici le programme TV rugby complet de cette fin octobre. ©INPHO/Laszlo Geczo
Un choc entre Pau et Toulouse, huit rencontres de Pro D2 et un dernier test pour les Bleues : voici le programme TV rugby complet de cette fin octobre. ©INPHO/Laszlo Geczo

Entre la 9e journée de Pro D2, la 8e journée de Top 14 et le dernier test des Bleues en Nouvelle-Zélande, les amateurs de rugby ont de quoi remplir leur programme du 29 octobre au 1er novembre 2026. Quinze rencontres de championnat, une affiche internationale et plusieurs rendez-vous à ne pas manquer.

PRO D2 : Provence Rugby veut poursuivre sa série

La Pro D2 ouvre le bal jeudi. Dax reçoit Provence Rugby, deuxième au classement et invaincu après huit journées. Vendredi, Oyonnax accueille Soyaux-Angoulême pour une confrontation entre le premier et le quatrième.

Grenoble se déplace à Béziers, tandis que Brive tentera de se relancer à Nevers après sa défaite à Narbonne. La soirée s'achèvera avec deux rencontres programmées à 21h.

PRO D2 – 9e journée

Date

Heure

Match

Chaîne

Jeu. 29/10

21h00

Dax – Provence Rugby

Canal+ Sport

Ven. 30/10

19h00

Colomiers – Agen

Canal+ Sport 360

Ven. 30/10

19h30

Béziers – Grenoble

Canal+ Live

Ven. 30/10

19h30

Montauban – Narbonne

Canal+ Live

Ven. 30/10

19h30

Nice – Aurillac

Canal+ Live

Ven. 30/10

19h30

Oyonnax – Soyaux-Angoulême

Canal+ Live

Ven. 30/10

21h00

Biarritz – Valence Romans

Canal+ Sport 360

Ven. 30/10

21h00

Nevers – Brive

Canal+ Live

TOP 14 : Pau – Toulouse, un choc au sommet

Samedi, Clermont et le Racing 92 lancent les hostilités à 14h30. Le multiplex de 16h35 propose notamment Bordeaux-Bègles – Bayonne et Stade Français – La Rochelle. Perpignan reçoit Toulon en soirée.

Mais l'affiche du week-end se jouera dimanche au Hameau. Troisième, Pau accueille le Stade Toulousain, leader du championnat. Un véritable test pour mesurer les ambitions béarnaises face au champion en titre.

TOP 14 – 8e journée

Date

Heure

Match

Chaîne

Sam. 31/10

14h30

Clermont – Racing 92

Canal+ Sport 360

Sam. 31/10

16h35

Bordeaux-Bègles – Bayonne

Canal+ Live 3

Sam. 31/10

16h35

Lyon – Vannes

Canal+ Live 2

Sam. 31/10

16h35

Montpellier – Castres

Canal+ Live 4

Sam. 31/10

16h35

Stade Français – La Rochelle

Canal+ Live 5

Sam. 31/10

21h00

Perpignan – Toulon

Canal+

Dim. 01/11

21h05

Pau – Toulouse

Canal+

INTERNATIONAL : les Bleues pour terminer sur une meilleure note

Après deux défaites face aux Black Ferns, 81-12 puis 31-12, les Françaises disputent samedi à Christchurch leur dernier test néo-zélandais. Elles avaient résisté pendant plus d'une heure à Whangarei avant de céder dans le dernier quart d'heure. Un nouveau rendez-vous pour mesurer leurs progrès, à suivre dès 7h sur France 3, avec un coup d'envoi à 7h10.

VIDEO. Après le 81-12 d’Hamilton, le XV de France féminin a changé de visage et fait douter les Black Ferns jusqu'au bout

WXV Global Series – Matchs internationaux féminins

Date

Heure

Match

Diffusion en France

Ven. 30/10

22h15

États-Unis – Angleterre

RugbyPass TV

Sam. 31/10

07h10

Nouvelle-Zélande – France

France 3 / france.tv

Sam. 31/10

08h00

Japon – Pays de Galles

RugbyPass TV

Sam. 31/10

14h00

Afrique du Sud – Irlande

RugbyPass TV

Et pendant que les clubs chercheront à engranger des points, les internationaux se rapprocheront de leur prochain rendez-vous. Le Championnat des Nations masculin débutera le 6 novembre, avec notamment France – Fidji le 7 novembre à Lyon.

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  • Samedi 31 Octobre
  • ASM Clermont ASM Clermont
    14:30
    Racing 92 Racing 92
  • Montpellier HR Montpellier HR
    16:35
    Castres Olympique Castres Olympique
  • Stade Français Stade Français
    16:35
    Stade Rochelais Stade Rochelais
  • UBB UBB
    16:35
    Aviron Bayonnais Aviron Bayonnais
  • LOU Rugby LOU Rugby
    16:35
    Vannes Vannes
  • USA Perpignan USA Perpignan
    21:00
    RC Toulon RC Toulon
  • Dimanche 1 Novembre
  • Section Paloise Section Paloise
    21:05
    Stade Toulousain Stade Toulousain
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