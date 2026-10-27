PROGRAMME TV. Pau – Toulouse, USAP – Toulon, les Bleues face aux Black Ferns : où et quand regarder le rugby cette semaine ?

Entre la 9e journée de Pro D2, la 8e journée de Top 14 et le dernier test des Bleues en Nouvelle-Zélande, les amateurs de rugby ont de quoi remplir leur programme du 29 octobre au 1er novembre 2026. Quinze rencontres de championnat, une affiche internationale et plusieurs rendez-vous à ne pas manquer.

PRO D2 : Provence Rugby veut poursuivre sa série

La Pro D2 ouvre le bal jeudi. Dax reçoit Provence Rugby, deuxième au classement et invaincu après huit journées. Vendredi, Oyonnax accueille Soyaux-Angoulême pour une confrontation entre le premier et le quatrième.

Grenoble se déplace à Béziers, tandis que Brive tentera de se relancer à Nevers après sa défaite à Narbonne. La soirée s'achèvera avec deux rencontres programmées à 21h.

PRO D2 – 9e journée

Date Heure Match Chaîne Jeu. 29/10 21h00 Dax – Provence Rugby Canal+ Sport Ven. 30/10 19h00 Colomiers – Agen Canal+ Sport 360 Ven. 30/10 19h30 Béziers – Grenoble Canal+ Live Ven. 30/10 19h30 Montauban – Narbonne Canal+ Live Ven. 30/10 19h30 Nice – Aurillac Canal+ Live Ven. 30/10 19h30 Oyonnax – Soyaux-Angoulême Canal+ Live Ven. 30/10 21h00 Biarritz – Valence Romans Canal+ Sport 360 Ven. 30/10 21h00 Nevers – Brive Canal+ Live

TOP 14 : Pau – Toulouse, un choc au sommet

Samedi, Clermont et le Racing 92 lancent les hostilités à 14h30. Le multiplex de 16h35 propose notamment Bordeaux-Bègles – Bayonne et Stade Français – La Rochelle. Perpignan reçoit Toulon en soirée.

Mais l'affiche du week-end se jouera dimanche au Hameau. Troisième, Pau accueille le Stade Toulousain, leader du championnat. Un véritable test pour mesurer les ambitions béarnaises face au champion en titre.

TOP 14 – 8e journée

Date Heure Match Chaîne Sam. 31/10 14h30 Clermont – Racing 92 Canal+ Sport 360 Sam. 31/10 16h35 Bordeaux-Bègles – Bayonne Canal+ Live 3 Sam. 31/10 16h35 Lyon – Vannes Canal+ Live 2 Sam. 31/10 16h35 Montpellier – Castres Canal+ Live 4 Sam. 31/10 16h35 Stade Français – La Rochelle Canal+ Live 5 Sam. 31/10 21h00 Perpignan – Toulon Canal+ Dim. 01/11 21h05 Pau – Toulouse Canal+

INTERNATIONAL : les Bleues pour terminer sur une meilleure note

Après deux défaites face aux Black Ferns, 81-12 puis 31-12, les Françaises disputent samedi à Christchurch leur dernier test néo-zélandais. Elles avaient résisté pendant plus d'une heure à Whangarei avant de céder dans le dernier quart d'heure. Un nouveau rendez-vous pour mesurer leurs progrès, à suivre dès 7h sur France 3, avec un coup d'envoi à 7h10.

VIDEO. Après le 81-12 d’Hamilton, le XV de France féminin a changé de visage et fait douter les Black Ferns jusqu'au bout

WXV Global Series – Matchs internationaux féminins

Date Heure Match Diffusion en France Ven. 30/10 22h15 États-Unis – Angleterre RugbyPass TV Sam. 31/10 07h10 Nouvelle-Zélande – France France 3 / france.tv Sam. 31/10 08h00 Japon – Pays de Galles RugbyPass TV Sam. 31/10 14h00 Afrique du Sud – Irlande RugbyPass TV

Et pendant que les clubs chercheront à engranger des points, les internationaux se rapprocheront de leur prochain rendez-vous. Le Championnat des Nations masculin débutera le 6 novembre, avec notamment France – Fidji le 7 novembre à Lyon.