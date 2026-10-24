VIDEO. Après le 81-12 d’Hamilton, le XV de France féminin a changé de visage et fait douter les Black Ferns jusqu'au bout

Une semaine après la correction d’Hamilton (81-12), les Bleues ont retrouvé du répondant face aux Black Ferns. Battues 31-12 samedi à Whangarei, elles ont mené deux fois et rejoint les vestiaires à deux points des Néo-Zélandaises (14-12). Le score final masque une rencontre longtemps indécise, avant trois essais encaissés en cinq minutes. Et un moment restera dans les têtes : l'essai refusé à Ambre Mwayembe.

Deux essais et un tout autre visage

Dès la 6e minute, Mathilde Lazarko a conclu un ballon porté pour lancer les Tricolores (0-5). Les Black Ferns ont répondu par Mererangi Paul, mais les Françaises ont repris les commandes à la 23e. Sur un coup de pied bien dosé de Carla Arbez, Anaïs Grando est allée à dame (7-12). Shyrah Tuliau-Tua'a a ensuite remis les locales devant avant la pause.

Le progrès se voyait surtout dans la manière. Plus agressives en défense, les Bleues ont contrarié les transmissions néo-zélandaises. Leur conquête a également servi de point d'appui, avec un essai sur maul et une mêlée qui leur a offert une occasion majeure après la pause. Une différence notable avec la semaine précédente, où elles avaient encaissé 81 points.

Mwayembe, un tournant à la vidéo

À la 56e minute, alors que le tableau affichait toujours 14-12, Ambre Mwayembe a pénétré dans l'en-but après une mêlée à cinq mètres. L'essai a été refusé après arbitrage vidéo : la capitaine Ruahei Demant s'était glissée sous le ballon, empêchant l'aplatissement. Une défense décisive, plutôt qu'une décision contestable. Les Françaises venaient de laisser passer une occasion de reprendre l'avantage.

Et c'est toute la difficulté face à une telle opposition. Les Bleues avaient réussi à installer de la pression près de la ligne adverse, sans transformer ce temps fort en points. Les Black Ferns, elles, ont exploité les espaces dès qu'ils se sont ouverts. Amarante Sititi a marqué à la 67e, avant un exploit individuel de Braxton Sorensen-McGee puis un deuxième essai de Paul. Le 14-12 est devenu 31-12.

Du mieux, et un dernier rendez-vous

Les Françaises ont donc encaissé 50 points de moins qu'à Hamilton, tout en inscrivant à nouveau deux essais. Une progression réelle, sans effacer cette fin de match difficile. Pour le sélectionneur François Ratier, l'enjeu sera désormais de mieux concrétiser les temps forts et de maintenir l'intensité défensive sur 80 minutes.

Samedi prochain, à Christchurch, les Bleues retrouveront les Black Ferns pour une troisième confrontation. Elles savent désormais qu'elles peuvent les bousculer pendant une bonne partie du match. Reste à tenir cette cadence jusqu'au bout.