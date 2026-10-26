Qui est cet ancien du Stade Français qui survole les airs de la Pro D2 ?

Dans le rugby moderne, les duels aériens sont devenus un secteur clé. Et en Pro D2, un joueur se distingue particulièrement dans cet exercice : Stéphane Ahmed.

Selon les statistiques publiées par Turnover Rugby, l’ailier de Montauban domine le classement des duels aériens gagnés, avec 60 % de réussite. Une performance qui témoigne de son importance dans un secteur où chaque ballon récupéré peut faire basculer une rencontre.

91 plaquages en 4 matchs : jusqu'où ce sécateur de la ProD2 peut-il pousser l'anomalie statistique ?

Derrière lui, Kylian Jaminet, l’arrière de Biarritz, et Simão Bento, nouveau joueur de Colomiers, affichent tous deux 50 % de réussite. De quoi rassurer dans le fond du terrain.

Charles Laloi, ailier d’Agen, et Nathan Farissier, de Soyaux-Angoulême, complètent le top 5 avec 47,4 % de réussite sur ces situations peu évidentes a négocier.

Une arme stratégique

Ce classement illustre une tendance forte du rugby actuel : les ailiers sont de plus en plus sollicités dans les airs. Que ce soit pour réceptionner les coups de pied adverses ou participer aux chasses aériennes, leur rôle dépasse largement celui de simple finisseur.

Timing, lecture des trajectoires, adresse et engagement total sont désormais indispensables pour s’imposer dans ce secteur. Avec ses 60 % de duels gagnés, Stéphane Ahmed confirme qu’il représente une arme précieuse pour Montauban dans cette bataille stratégique.

En étant peut-être moins abrasif que son compère Josua Vivi sur l’homme. Mais pas moins décisif…