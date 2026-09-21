91 plaquages en 4 matchs : jusqu'où ce sécateur de la ProD2 peut-il pousser l'anomalie statistique ?

En ce début de saison 2026/2027 et comme prévu, Colomiers tâtonne. Le club bleu et blanc a dû composer avec le départ d'un tiers de son XV de départ de l'an dernier et forcément, il faut le temps que la mayonnaise prenne. Chose que la large et belle victoire face à Dax (66 à 21) laisse présager.

En revanche, s'il y a bien une constante du côté de Bendichou cette fois encore, ce sont les statistiques défensives de Luka Plataret. D'ailleurs, si vous comptez faire débroussailler votre jardin avant l’arrivée des premières fraîcheurs, on peut vous transmettre les coordonnées du flanker de l'USC en DM.

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Car sur le marché, il n'existe aujourd'hui pas meilleur sécateur que l'Ardéchois. Déjà meilleur plaqueur de Pro D2 avec 349 plaquages en 24 apparitions la saison dernière, l'ancien de Nevers est reparti sur les mêmes bases et plus encore cette saison.

Après seulement 4 journées de Pro D2, le troisième ligne de Colomiers trône déjà en tête du classement des plaqueurs avec 91 interventions réussies, selon les statistiques officielles de la LNR. Soit une moyenne assez aberrante de près de 23 plaquages par rencontre.

Un nouveau rôle mais la même efficacité

Intronisé capitaine durant l'été, le flanker de 27 ans semble avoir encore avoir augmenté le curseur dans la férocité, en ce début d'exercice. Un véritable guerrier qui sait montrer l'exemple à ses troupes, plutôt réputées pour le jeu de mouvement. Et sur lequel le staff de Colomiers peut s'appuyer pour reconstruire.

Jeudi soir, le club haut-garonnais aura encore bien besoin de son numéro 6 casqué pour aller batailler sur la pelouse de Brive, encore invaincu cette saison. Une bonne occasion pour Plataret d'enfiler à nouveau le casque pour aller découper du Coujou : et dépasser la barre des 100 plaquages à l'issue du premier bloc. Loin devant son son premier poursuivant qu'est l'excellent Kévin Lebreton (71 unités).

1000 plaquages, casque, technique… Qui est ce sécateur qui fauche tout ce qui bouge en ProD2 ?

Un challenge forcément alléchant pour celui qui avait notamment sorti une prestation à 34 plaquages face à Oyonnax la saison passée. Quand on vous dit que le garçon s'avère plus efficace qu’un rotofil dans un champ de mauvaises herbes...