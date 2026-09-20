La rencontre internationale entre les Bleues et les Wallaroos, au stade Maurice-David, a été le théâtre d’un scénario qu’aucune des deux formations n'avait sûrement déterminé à l’avance. Pour cause, ce samedi 19 septembre, le XV de France féminin a passé près de cinq minutes à onze joueuses sur le pré, tandis que les Australiennes étaient quinze. Une infériorité numérique qui a commencé dès la 18ᵉ minute de ce second match du WXV 2026 et qui a permis aux Océaniennes de planter trois essais. “On était enfoncées dans un trou noir. C'est du jamais vu ! C'était de la gestion de crise”, confiait Émilie Boulard auprès de L’Équipe après la rencontre. Malgré cela, les Tricolores sont revenues d’entre les morts, pour arracher un improbable succès (29-26).

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Un scénario digne d’un thriller

En Provence, les conditions étaient optimales pour jouer avec 27 °C et quelques nuages pour apaiser les chaleurs du soleil méditerranéen. Pourtant, ce cadre idyllique a révélé un véritable enfer, quand Ambre Mwayembe est sortie pour un coup d’épaule dans le visage de la pilier droit australienne (18ᵉ), ce carton jaune vire ensuite à l’écarlate avec le bunker. Réduites à quatorze, entre la 22ᵉ et la 23ᵉ minute, Léa Champon et Léa Murie vont toutes les deux recevoir un carton jaune pour un plaquage haut, sur deux actions distinctes. En parallèle, la Toulousaine Cloé Correa est exclue définitivement, pour des doigts dans la zone oculaire d’une adversaire lors d’un maul.

Entre la 18ᵉ et la 33ᵉ minute, la période où les Bleues n’ont pas pu jouer au complet, le XV australien a inscrit pas moins de trois essais, avec 19 unités au compteur. Chez les Wallaroos, Brittany Merlo (19ᵉ), Tania Naden (24ᵉ) et Caitlyn Halse (28ᵉ) ont profité de cet avantage numérique. Le jeu était clairement en leur faveur et les joueuses Gold & Green pensaient se diriger vers une victoire dans l'Hexagone. Ensuite, hormis un essai de Piper Duck (49ᵉ), plus aucun point ne sera inscrit pour les visiteuses.

Les Bleus, à domicile, ont voulu se rattraper dès la fin du premier acte, avec des essais enragés d'Anaïs Grando (38ᵉ) et Émilie Boulard (40ᵉ +1). En seconde période, Pauline Bourdon-Sansus a joué son rôle de capitaine de la meilleure des manières, avec une arrivée bienvenue en Terre promise (57ᵉ). La fin du match a souri à Élisa Riffonneau (68ᵉ) et Teani Feleu (75ᵉ) qui ont fait briller le coq à la conclusion d’un récit homérique. Une ultime possession australienne a été récupérée par un grattage salvateur de Maïlys Mailagi, juste avant la sirène.

🏉 #WXV | 🤯 LES BLEUES PASSENT DEVANT !

🔥 Le cinquième essai, signé Téani Feleu, permet à la France de passer devant au score pour la première fois du match, à 13 joueuses contre 15.



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Une palette d’émotions uniques

En tout cas, les Françaises ont réussi à faire vibrer les supporters, dans le pire comme le meilleur. Les réactions insolites se sont succédées après le coup de sifflet final. Le sélectionneur François Ratier a évoqué un “chaos de très haut niveau”, concédant qu’il n’avait jamais observé telle situation. Toujours selon le quotidien sportif, la troisième ligne Axelle Berthoumieu a salué l’esprit de résilience de ses coéquipières, après avoir été réduites à onze : “Je suis trop fière des filles, je ne savais pas qu'on avait ça en nous.”

Au micro de France TV, la trois-quarts Gabrielle Vernier s’est montrée bien plus ferme avec le groupe : “Avoir autant de cartons, mettre autant de bazar, une aussi mauvaise gestion… Franchement, aujourd’hui, on n’a pas de quoi être fière de nous. On fait un très mauvais match sur la discipline, après c’est sauve-qui-peut pendant le reste de la rencontre. Dans cette situation, l’équipe a dû faire preuve de caractère et de solidarité entre nous pour décrocher cette victoire. On peut profiter de ça, quand même, surtout que l’on n’a pas toujours l’opportunité de jouer en France. Le public est toujours au rendez-vous et on n’y serait pas arrivé sans eux.”

🏉 #WXV | 🗣️ " On ne peut pas être fières de ce qu'on a fait aujourd'hui"

La réaction de Gabrielle Vernier après ce match au scénario ubuesque.



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En conférence de presse, le sélectionneur a salué le caractère de ses joueuses, après la demi-heure de jeu avec “plein de choses positives, sur le caractère, la solidarité et l'envie d'être ensemble”. Néanmoins, il affirme que le XV de France “ne peut pas retomber dans ce genre de scénario trop souvent”, selon des propos rapportés par Le Figaro. Il pointe du doigt les “erreurs techniques sur les plaquages” et compare le terrain à “une zone de guerre, même s’il n'y avait pas de morts bien sûr”. Désormais, les Bleues ont rendez-vous le samedi 26 septembre, au stade Marcel-Deflandre, pour un choc face au Canada, troisième meilleure nation mondiale et vice-championne du monde, lors de la dernière rencontre de cette phase européenne du WXV 2026.

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