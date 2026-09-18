Seul rival des Springboks selon un journaliste britannique, le XV de France doit surtout résoudre un problème avant le Mondial 2027

Cet automne, le XV de France et les Springboks vont se donner un ultime rendez-vous, avant d’espérer se croiser de nouveau à la Coupe du monde 2027. Victorieuse de la Rugby Greatest’s Rivalry 2026, l’Afrique du Sud a de nouveau imposé son empreinte sur l’hémisphère sud. Après trois tests victorieux contre les All Blacks, pour une seule défaite, les joueurs de Rassie Erasmus n’ont plus beaucoup de rivaux dignes de ce nom sur la planète ovale. En Europe, le XV de France peut-il se présenter comme tel ?6 min 30 de rugby en moins : comment les Springboks ont imposé aux All Blacks le match qu’ils ne voulaient pas jouer
Le XV de France et les Springboks sur le toit du monde ?
Du côté de l’Hexagone, les réponses à cette question seront polluées par de nombreux biais. Chez nos voisins d’outre-Manche, un regard différent se pose sur nous, toujours bon à prendre. Francophile et journaliste vétéran, Gavin Mortimer est l’un des éditorialistes bien connus du site international Rugbypass. Le 17 septembre dernier, il a signé un papier baptisé “Oubliez les « Home Nations » (NLDR : Angleterre, Écosse, pays de Galles et Irlande)… La France, protégée, est la seule équipe capable de rivaliser avec l'Afrique du Sud.” Alors, la France est-elle si bien placée sur le Vieux Continent ?
Si le constat se veut assez froid, le XV de France apparaît logiquement comme la meilleure formation d’Europe, sur la scène des sélections. Doubles vainqueurs en titre des derniers Tournois des 6 Nations, les Bleus sont quatrièmes au classement World Rugby. Devant eux, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Irlande, dans cet ordre, forment un solide podium. Toutefois, face aux Verts, les Tricolores ont connu une belle réussite sur les deux dernières années, avec un succès 27 à 42 du côté de Dublin, en 2025, qui précédait une victoire dionysienne 36 à 14, en 2026.Les Springboks à 1,48 point d’un record historique : le XV de France pourrait tout changer lors du choc de novembre
Reposer et préparer les joueurs
Dans son papier, Gavin Mortimer met surtout en avant les mesures prises ces dernières années pour aider au développement du XV de France. L’exemple central dans l’article, mais sûrement le moins pertinent, est celui de la liste des 33 joueurs protégés pour la saison à venir. Critiquée en France, cette dernière est une version hybride d’une ancienne sélection datée et qui est loin d’être aux goûts du jour. Le vice-président de la FFR, Jean-Marc Lhermet, a même publiquement nuancé l’importance de cette dernière, en relevant que celles “publiées dans la presse sont fausses”, auprès de L’Équipe.
Toutefois, le rugby français essaye bel et bien, depuis des années, de jongler entre la compétitivité du Top 14 et celle du XV de France. L’éditorialiste souligne d’ailleurs les limites de cette entente : “Le problème de la France réside dans l'usure des joueurs. Si l'Afrique du Sud et les All Blacks parviennent à livrer quatre matchs tests palpitants avec une telle intensité, c'est grâce à leur gestion. [...] Le Top 14, en revanche, représente un défi mental et physique. Après seulement deux tours, il y a déjà la queue pour les soins médicaux.”Une liste fausse, une vraie gardée secrète : ce que la FFR confirme sur les 33 joueurs protégés du XV de France
Les Bleus, champion européen
Malgré tout, le “XV de France (reste) sans doute la seule nation capable de rivaliser avec l'Afrique du Sud, tant en finesse qu'en force brute”, selon le Britannique. Selon lui, “c'est également une équipe expérimentée et soudée” qui a été construite par Fabien Galthié au fil des années. Seuls les départs de Jonathan Danty et Uini Atonio sont soulignés comme des pertes majeures, par rapport à l’effectif de 2023. Toutefois, les dispositions pourraient apporter “une meilleure protection et permettre à la France d'aborder la Coupe du monde dans les meilleures conditions possibles”.
En parallèle, une liste des talents français attendus est faite. Marko Gazzotti et Aaron Grandidier-Nkanang sont notamment cités. Avec un vivier riche, le XV de France peut-il néanmoins se permettre de prendre le risque de perdre certains de ses meilleurs joueurs, en les faisant jouer plus que de raison ? Une blessure de longue durée d’Antoine Dupont ou Louis Bielle-Biarrey ne ferait-elle pas courir un risque trop grand aux ambitions mondialistes françaises ? À cela, Gavin Mortimer explique que “Galthié devra faire preuve d'une grande habileté dans ses sélections”. On ne peut qu’y adhérer, même s’il n’est pas le principal acteur de ce surmenage systémique.
En tout cas, un premier jet permettra de vérifier cette hypothétique équivalence de niveau, le 13 novembre prochain, au Stade de France, dans le cadre de la seconde phase du Championnat des Nations. Une confrontation qui aura avant tout des airs de revanche. Pour cause, la dernière échéance entre les Bleus et les Springboks reste particulièrement récente. Il y a moins d'un an, le 8 novembre 2025, les Sud-Africains avaient livré une véritable démonstration en Île-de-France (17-32). Les hommes de Fabien Galthié avaient semblé être incapables de répondre au défi physique et à l'intensité mises en place par les joueurs de Rassie Erasmus. Alors, les Tricolores ont-ils appris de leurs erreurs entre-temps ?
Ah ces Britanniques !
Ils nous passent la brosse à reluire pour nous gonfler le melon ( même inconsciemment, la position de favoris ne nous réussit pas, it is the french spirit).
Parler de Danty comme une perte majeure depuis 2023 prouve en plus qu'il ne suit pas ni de près ni de loin le jeu du XV de France.
l'Afrique du Sud est actuellement très très difficile à battre et ça ne va pas aller en s'arrangeant dans les 12 prochains mois.
Et elle a un atout supplémentaire et non des moindres :
la "filouterie"
( la langue française est quand même une belle langue riche élégante même quand elle est boisée !)
d'Erasmus passé maître en matière de flirts indécents avec le règlement et d'empapaoutage renouvelé et visiblement toléré du reste du monde du rugby
Erasmus a surtout ses joueurs 4 à 5 mois par an, la plupart ne jouant pas beaucoup dans des compétitions energivores comme notre top 14.
C'est d'ailleurs pour cela qu'il a autant de trentenaires en "bon état".
Comptez le nombre de Boks qui se sont fait les ligaments croisés (ou pas) des genoux...ils ne sont pas nombreux par rapport aux Européens
au sujet des articulations, les Sud-Africains jouent-ils eux aussi de plus en plus souvent sur des terrains synthétiques ou mixtes par rapport aux Européens ou joueurs jouant en Europe ?
Est-ce que ça peut jouer sur la fréquence des blessures ?
Au Japon, c'est surtout du synthètique, mais vu qu'ils jouent peu et avec peu d'intensité, leur physique souffre beaucoup moins...
Kolbe, par ex, ne s'est jamais fait les croisés du genou
je rejoins @pascalbulroland sur ce qui est de la dispo des joueurs. c'est clairement leur plus grand atout.
l'usure de nos joueurs est très visible. quand ils ne se pètent pas, ils sont rincés...
et la possibilité de les avoir presque la moitié de l'année en équipe nationale permet de développer des automatismes, des stratégies plus riches etc...
pour moi, tant qu'on aura le top 14, on sera grandement handicapés pour la cdm, mais pas que face aux sudafs, c'est valable pour toutes les nations.
Oui mais regarde les Blacks, je ne connais pas exactement leur programme en clubs, mais l'équipe nationale est clairement une priorité pour eux et même en tournée avec leur équipe en place et qualitative, ils n'y arrivent pas.
Surtout ils cèdent dans le dernier 1/4 d'heure.
Cela prouve que les Boks sont pour l'instant supérieurs aux Black, tout simplement...Steve Hansen le confirme par ailleurs.
oui, ce constat est sans appel.
pour moi, les blacks ont perdu l'avance qu'ils avaient autrefois en terme de technique individuelle. ou en tous cas la marge a largement été réduite.
l'innovation constante, propre à leur rugby, également est en berne (alors qu'erasmus teste beaucoup et donc innove).
je trouve aussi que la paire retallick-whitelock n'a jamais été remplacée et pour rivaliser en terme de puissance, ça compte.
la charnière smith-carter non plus, le centre du terrain...
on peut faire le tour poste par poste, mais pour résumer, on est sur une génération moins bonne que la précédente.
ils n'ont pas non plus encore trouvé la relève au niveau du staff.
au delà de bénéficier des mêmes avantages que les sudafs par rapport à nous, ils sont moins bons sur ce qui est des différents aspects de leur rugby globalement.
Ce n'est pas que je voudrais avoir le dernier mot mais j'ai trouvé plusieurs Sudafs très moyens voire mauvais dans cette tournée, FGZ le 10, Pieter Steph du Toit, pas au niveau de ses performances antérieures, Willemse, excellent sur ballons hauts mais maladroit au pied, pas de 9 titulaire établi...
Bref pas que des cadors dans cette équipe en ce moment.
Et pourtant ils gagnent.
On verra contre la France en novembre.
Poster au moment où le Stade s'apprête à jouer ... c'est un excellent moyen d'avoir le dernier mot ... ;)
Je n'ai pas vu les quatre matches, en entier en tous cas, mais je me suis fait la même réflexion.
Et puis les Blacks, même s'il est certain qu'ils vivent un certain "creux" de génération, m'envoutent toujours autant quand leur ballon circule au large avec cette fluidité un peu magique dont ils ont le secret jusqu'à l'intervalle qui ne manque pas d'être trouvé, ou rarement.
Mais pour rejoindre @Dusqual, on voit bien que ça ne suffit plus.
Les Boks savent lire leur grammaire et s'y adapter désormais presque systématiquement.
Et on voit bien que les Français ne sont pas loin de rivaliser sur la durée sans avoir à compter sur leur fameux mais intermittent état de grâce qui leur permit par le passé quelques victoires héroïques qui relevaient de l'exploit.
Les Toulousains n'ont pas mis le réveil à la bonne
heure !
Quant à la suprématie des Bocks je trouve leur jeu stéréotypé et ça m'ennuie de m'ennuyer à voir jouer la meilleure équipe du monde.
Je précise que l'objectivité n'est pas ma qualité principale
ce sont peut être les champions du monde et les chiffres les mettent peut être premiers, mais ce n'est pas la meilleure équipe du monde.
si les arbitres étaient moins complaisants avec eux, ils prendraient des cartons tout le long de leurs matches et seraient bien moins enclins à bourriner comme ils le font.
on dit souvent qu'ils sont limite, pour moi, ils la franchissent régulièrement et on les laisse un peu trop faire.
Je lis invariablement cet argument quand on débat des performances sud-africaines.
Mais, la légèreté de l'arbitrage international des rucks (notamment) étant une constante, du reste pas qu'en faveur des Boks (les Irlandais dans les regroupement, c'est quand même quelque chose ...), ne serait-ce pas les nôtres qui s'y adaptent mal, peut-être un peu naïvement ?
C'est une question honnête.
Oui, c'est une vraie
question.
Mais elle ne va pas être ni vite ni facilement répondue celle-là ! 🧐
La routourne finira bien de tourner, un jour ...
je sais pas.
s'il est vrai qu'il est plus permissif, il est surtout pas très en accord avec la notion de protection du joueur. et c'est vraiment sur cet aspect que je trouve qu'on les laisse trop faire.
après c'est pas une critique de l'arbitrage mais de la prise en compte des règles sur les contacts. et pour dire, j'aime encore moins l'arbitrage en top 14 que je trouve souvent très discutable.
Oui, je comprends.
Mais que fait la police !
🙈🙉🙊
Quand tu franchis la ligne blanche, c'est 3 points en moins.
Eux ça peut faire 3, 5 ou 7 points en plus
hahaha!
c'est vraiment l'aspect rugueux de leur jeu qui me dérange. qu'on soit très solide, pas de problème, mais on les laisse trop dépasser la limite en terme de contacts.
pour moi, s'il faut enchainer les cartons pour qu'ils comprennent, eh bien soit.
Pour celà il faudrait que le corps arbitral le décide et l'applique et pas seulement quand les Sud-Africains sont acculés en défense (cf le dernier 1/4 d'heure du 1er Test contre les Blacks où ils étaient pénalisés toutes les 3 minutes).
World rugby qui veut rendre le jeu plus télégénique, plus vif et plus aéré pour gagner un nouveau public a tout intérêt à ne pas privilégier le jeu fermé des Sudafs...
oui, les directives de world rugby laissent un peu les porteurs de balles faire ce qu'ils veulent.
comme tu dis, il faut pas les scruter uniquement quand ils défendent.
Et encore, certains supporters regrettaient de ne pas avoir un arbitre de l'hémisphère sud dans cette série de tests
Punaise, oui ça doit être ça !
Mais ce que font les Vannetais est formidable quand bien même le réveil semble avoir fait driiing.
Après les matchs de l'après-midi (surtout Lou-Pau !) et la victoire un brin extravagante des filles, on est gâtés aujourd'hui.
Je suis on ne peut plus d'accord avec toi en ce qui relève du spectacle dont nous gratifie l'AFS. Leur niveau tactique est sans équivalent mais on n'est clairment pas submergés par l'émotion devant leur chapelet de victoires.
Et moi, je suis immanquablement objectif !
;p
je viens de voir que c'était brousset qui arbitrait. ça devrait bien se passer.
Rozier qui vous arbitre dimanche, ça devrait bien se passer aussi non ? 🫣😇😃
je m'en moque, c'est le top 14.
mais rozier, c'est pas un clermontois?
Effectivement, il est Clermontois...
loupé, je regarde pas le top 14 cette année. ;op
Hahaha !
T'as quand même manqué un très chouette Lou-Section.
(Et un Vannes-Toulouse qui n'est pas en reste ...)
ouais c'est pas grave. j'ai fait une super séance hier matin avec les filles, je trouve ça vachement plus satisfaisant.
ce début d'année où je me focalise sur le jeu au pied s'annonce ultra prometteur et riche en enseignements, je kiffe complet.
Top !
La compétition a commencé ou pas encore ?
Je te l'ai déjà dit mais je t'envie de connaître encore les joies de la formation. Il n'y a pas plus gratifiant que ça, je trouve.
non, ça a pas commencé.
j'en ai pas parlé avec les coaches, mais je crois qu'ils viennent de recevoir les poules.
honnêtement, et c'est ça qui est bien, c'est que je suis complètement détaché de ça (et surtout du comité).
j'irai certainement les voir jouer de temps en temps, mais pas comme membre du staff, en simple spectateur.
je ne suis plus vraiment formateur, en tous cas pas officiellement.
par exemple je suis parti en vacances en leur laissant un programme d'exercices sans me préoccuper de quoi que ce soit.
Tu l'es de facto dans la mesure où tu transmets ton savoir et enseignes les procédés de mise en pratique.
Nul besoin d'être contractualisé à cette fin pour que le boulot soit fait.
Et tu sais quoi ?
Quand on aime, c'est la façon la plus agréable de le faire, selon moi (même si ça peut engendrer des contrariétés chez certains "officiels" [moins compétents?]).
P.-S. Et puis la compétition a ça d'intéressant, quand même, qu'elle sanctionne les progrès techniques (peut-être un peu moins en matière de sports collectifs, néanmoins). Je suis certain que ta position de spectateur n'aura rien de "simple" ... ;)
oui, c'est pour ça que je précise "pas officiellement".
le pote qui m'a proposé d'aider est l'entraineur des arrières. il gère bien sa part mais c'est une pipe au pied, c'est pas du tout son domaine.
du coup je ne suis qu'une plusvalue pour son entrainement quoi qu'il advienne.
d'ailleurs, je ne viens que quand y a un créneau et j'essaye de pas dépasser la 1/2 heure.
on verra ensuite en fonction de comment ça évolue et des besoins, mais pour l'instant, je reste très mesuré dans mon approche.
et t'inquiète, je resterai un "simple" spectateur parce qu'ils filment les matches. c'est plus facile d'analyser l'aspect technique pur d'une video qu'en direct.
J'avais bien vu mais trouvais que la mi-dénégation était un peu sévère.
C'est super pour les élèves si les égos de l'encadrement permettent de s'entourer pour un travail spécifique, quand il est moins bien couvert.
D'autant que leur attention pendant les séances est sûrement plus grande que lors des séquences y dédiées pendant les entraînements "de routine".
Mais je maintiens que la tienne, d'attention, au bord du terrain, sera fatalement plus dirigée que celle des "simples" spectateurs, dès avant l'analyse vidéo. ;)
Sauf à ne pas avoir l'âme d'un "formateur", et ça, j'en doute fortement à te lire depuis un petit bout de temps maintenant.
franchement, je me connais, je vais bavarder, boire des coups, bouger sans cesse...
c'est des moments où tu croises des gens que tu vois trop rarement pour pas en profiter.
j'ai expérimenté tout l'an dernier de pas être là en tant que staff, je sais à quoi m'attendre...
... bavarder, boire des coups ...
Si tu omets de décrire le plus important, aussi ... ;)
(Ma douce et tendre est comme toi ... c'est moi qui joue le rôle de la vidéo, au retour)
j'ai un duo de copines qui ont leur garçon dans la même catégorie que le mien, avec ma femme ça forme un trio de choc.
je sais ce que c'est. ;o)
ça rejoint un peu ce que je disais, les blacks sont pas ouf.
et erasmus fait des tests. donc ça déstabilise un peu son effectif, mais ça reste suffisant pour gagner.
à mon avis, il se présentera à nous avec des certitudes et les bocks de cet automne seront plus durs à jouer.
donc pas de soucis, tu peux avoir le dernier mot vu qu'il est tout à fait à propos: on verra contre la france en novembre.
;o)
Avec la mêlée en carton qu'on a , on ne va pas rivaliser grand chose, à part un "accident de parcours"... je nous trouve "léger" en défense et la touche Boks est terrible au contre.
N'oublions pas la gifle qu'on a pris en novembre dernier alors que les Boks étaient à 14 une grande partie du match.
J'ai vu les Black leur mettre de beaux essais avec des passes rapides lors de leur tournée mais ils avaient 1 mois d'entraînement ensemble, nous, on aura max 3 semaines de travail.
Sur les 17 dernieres anées, on les a joué 11 fois pour 2 victoires.