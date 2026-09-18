Seul rival des Springboks selon un journaliste britannique, le XV de France doit surtout résoudre un problème avant le Mondial 2027

Cet automne, le XV de France et les Springboks vont se donner un ultime rendez-vous, avant d’espérer se croiser de nouveau à la Coupe du monde 2027. Victorieuse de la Rugby Greatest’s Rivalry 2026, l’Afrique du Sud a de nouveau imposé son empreinte sur l’hémisphère sud. Après trois tests victorieux contre les All Blacks, pour une seule défaite, les joueurs de Rassie Erasmus n’ont plus beaucoup de rivaux dignes de ce nom sur la planète ovale. En Europe, le XV de France peut-il se présenter comme tel ?

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Le XV de France et les Springboks sur le toit du monde ?

Du côté de l’Hexagone, les réponses à cette question seront polluées par de nombreux biais. Chez nos voisins d’outre-Manche, un regard différent se pose sur nous, toujours bon à prendre. Francophile et journaliste vétéran, Gavin Mortimer est l’un des éditorialistes bien connus du site international Rugbypass. Le 17 septembre dernier, il a signé un papier baptisé “Oubliez les « Home Nations » (NLDR : Angleterre, Écosse, pays de Galles et Irlande)… La France, protégée, est la seule équipe capable de rivaliser avec l'Afrique du Sud.” Alors, la France est-elle si bien placée sur le Vieux Continent ?

Si le constat se veut assez froid, le XV de France apparaît logiquement comme la meilleure formation d’Europe, sur la scène des sélections. Doubles vainqueurs en titre des derniers Tournois des 6 Nations, les Bleus sont quatrièmes au classement World Rugby. Devant eux, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Irlande, dans cet ordre, forment un solide podium. Toutefois, face aux Verts, les Tricolores ont connu une belle réussite sur les deux dernières années, avec un succès 27 à 42 du côté de Dublin, en 2025, qui précédait une victoire dionysienne 36 à 14, en 2026.

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Reposer et préparer les joueurs

Dans son papier, Gavin Mortimer met surtout en avant les mesures prises ces dernières années pour aider au développement du XV de France. L’exemple central dans l’article, mais sûrement le moins pertinent, est celui de la liste des 33 joueurs protégés pour la saison à venir. Critiquée en France, cette dernière est une version hybride d’une ancienne sélection datée et qui est loin d’être aux goûts du jour. Le vice-président de la FFR, Jean-Marc Lhermet, a même publiquement nuancé l’importance de cette dernière, en relevant que celles “publiées dans la presse sont fausses”, auprès de L’Équipe.

Toutefois, le rugby français essaye bel et bien, depuis des années, de jongler entre la compétitivité du Top 14 et celle du XV de France. L’éditorialiste souligne d’ailleurs les limites de cette entente : “Le problème de la France réside dans l'usure des joueurs. Si l'Afrique du Sud et les All Blacks parviennent à livrer quatre matchs tests palpitants avec une telle intensité, c'est grâce à leur gestion. [...] Le Top 14, en revanche, représente un défi mental et physique. Après seulement deux tours, il y a déjà la queue pour les soins médicaux.”

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Les Bleus, champion européen

Malgré tout, le “XV de France (reste) sans doute la seule nation capable de rivaliser avec l'Afrique du Sud, tant en finesse qu'en force brute”, selon le Britannique. Selon lui, “c'est également une équipe expérimentée et soudée” qui a été construite par Fabien Galthié au fil des années. Seuls les départs de Jonathan Danty et Uini Atonio sont soulignés comme des pertes majeures, par rapport à l’effectif de 2023. Toutefois, les dispositions pourraient apporter “une meilleure protection et permettre à la France d'aborder la Coupe du monde dans les meilleures conditions possibles”.

En parallèle, une liste des talents français attendus est faite. Marko Gazzotti et Aaron Grandidier-Nkanang sont notamment cités. Avec un vivier riche, le XV de France peut-il néanmoins se permettre de prendre le risque de perdre certains de ses meilleurs joueurs, en les faisant jouer plus que de raison ? Une blessure de longue durée d’Antoine Dupont ou Louis Bielle-Biarrey ne ferait-elle pas courir un risque trop grand aux ambitions mondialistes françaises ? À cela, Gavin Mortimer explique que “Galthié devra faire preuve d'une grande habileté dans ses sélections”. On ne peut qu’y adhérer, même s’il n’est pas le principal acteur de ce surmenage systémique.

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En tout cas, un premier jet permettra de vérifier cette hypothétique équivalence de niveau, le 13 novembre prochain, au Stade de France, dans le cadre de la seconde phase du Championnat des Nations. Une confrontation qui aura avant tout des airs de revanche. Pour cause, la dernière échéance entre les Bleus et les Springboks reste particulièrement récente. Il y a moins d'un an, le 8 novembre 2025, les Sud-Africains avaient livré une véritable démonstration en Île-de-France (17-32). Les hommes de Fabien Galthié avaient semblé être incapables de répondre au défi physique et à l'intensité mises en place par les joueurs de Rassie Erasmus. Alors, les Tricolores ont-ils appris de leurs erreurs entre-temps ?