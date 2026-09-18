9 journées de TOP 14 pendant le Mondial 2027 ? Un calendrier qui pourrait bouleverser la saison des clubs français

La Coupe du monde, c'est maintenant (ou presque). Si le Mondial ne débutera qu'en octobre 2027, les clubs doivent s'y préparer dès à présent. Selon La Dépêche, le TOP 14 devrait débuter le 4 septembre 2027 et enchaîner huit journées jusqu’au 23 octobre, avant deux semaines de coupure. Neuf journées sont annoncées pendant la période du Mondial et de mise à disposition des internationaux. Le dispositif doit encore être validé par le comité directeur de la LNR. Mais ça risque de piquer.

Tous les effectifs ne seront pas amputés de la même manière. La Dépêche avance que Toulouse pourrait compter entre 20 et 25 joueurs concernés. La limite resterait pourtant fixée à huit joueurs prêtés. Pour les jokers Coupe du monde, le principe de 2023 serait conservé : un joker par première ligne sélectionné, puis un pour deux internationaux aux autres postes.

En 2023, le TOP 14 avait fermé boutique

La comparaison avec le dernier Mondial est spectaculaire. En 2023, le championnat avait disputé trois journées avant de s’arrêter pendant toute la Coupe du monde, puis de reprendre le 29 octobre, au lendemain de la finale. Quatre ans plus tard, neuf journées pourraient se jouer alors que les internationaux seront absents. Sur 26 journées de saison régulière, cela représente plus d’un tiers du championnat.

Et le Mondial australien sera plus large : 24 nations, 52 rencontres et, pour la première fois, des huitièmes de finale. Les internationaux étrangers pourront donc eux aussi manquer longtemps à leurs clubs. L’impact ne se limitera pas aux équipes fournissant beaucoup de Bleus. La profondeur internationale de chaque vestiaire pèsera directement sur les compositions.

A cela, il faut aussi ajouter les vacances qui seront accordées aux joueurs à leur retour de sélection. Imaginez, les internationaux auront été sur le pont pendant plusieurs mois entre la préparation et la compétition. Ils ne vont pas enchaîner direct en club dès leur retour en France. Il est donc possible qu'on ne voit pas certains Bleus avant la mi-décembre en cas de finale. Ce qui aurait très certainement un impact sur la Champions Cup.

Une équité forcément plus fragile

Parler dès maintenant d’un championnat « totalement faussé » serait excessif, puisque le calendrier complet, les règles définitives et les effectifs 2027-2028 ne sont pas encore connus. Mais l’équité sportive sera mise sous pression. Deux concurrents directs pourraient s’affronter avec des pertes d’effectif très différentes selon leurs contingents internationaux et le parcours de chaque sélection.

La LNR dispose de quelques amortisseurs. À partir de 2027-2028, les crédits internationaux du salary cap pourront atteindre 1,575 million d’euros pour les clubs comptant au moins 14 joueurs éligibles. La suppression du plafond de 35 contrats professionnels doit aussi apporter davantage de souplesse. Mais ces outils servent surtout à épaissir les effectifs ; ils ne rendent pas les internationaux disponibles.

Le championnat se gagnera aussi sur les bancs

Parce que le Mondial se jouera en Australie, une partie du TOP 14 se jouera dans les centres de formation et dans la profondeur des bancs. Les grosses écuries devront disposer de joueurs capables de prendre immédiatement le relais. En 2023, le championnat avait attendu. En 2027, il devrait continuer à tourner. Et les points laissés en route à l’automne compteront toujours au printemps.