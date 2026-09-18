Une liste fausse, une vraie gardée secrète : ce que la FFR confirme sur les 33 joueurs protégés du XV de France

Jean-Marc Lhermet a formellement démenti les listes de 33 joueurs protégés qui circulaient depuis plusieurs jours dans la presse spécialisée. Le vice-président de la FFR a aussi détaillé les règles précises du dispositif censé encadrer le temps de jeu de ces internationaux jusqu'en juin 2027.

« Les listes qui ont été publiées dans la presse sont fausses. »

Jean-Marc Lhermet, vice-président de la FFR, à L'Équipe

Un démenti sans ambiguïté

Depuis plusieurs jours, des listes prétendant révéler les noms des 33 joueurs protégés par l'accord entre la FFR et la LNR circulaient dans la presse spécialisée. Jean-Marc Lhermet a coupé court aux spéculations.

Le vice-président de la FFR l'assure : aucune version diffusée jusqu'ici ne correspond à la réalité. La liste réelle, elle, restera confidentielle. La Fédération et la Ligue refusent de la dévoiler pour une raison précise : éviter qu'elle soit lue comme une hiérarchie établie par le staff du XV de France. Les 33 noms retenus ne seraient donc pas automatiquement les 33 premiers choix de Fabien Galthié, ni les joueurs déjà désignés pour préparer la Coupe du monde 2027. Ils auraient surtout été sélectionnés selon leur profil et les besoins de l'expérimentation menée cette saison.

Un cadre chiffré, sans sanction automatique

Le dispositif, lui, est précis. Chaque joueur protégé bénéficie d'un week-end sans match par bloc de quatre rencontres disputées par son club, en Top 14 comme en Champions Cup. Les 33 internationaux concernés ne doivent également pas dépasser neuf feuilles de match avec le XV de France sur les douze possibles entre le 1er juillet 2026 et le 30 juin 2027.

Aucune sanction automatique n'est prévue en cas de dépassement de ce quota. Chaque situation sera étudiée au cas par cas, entre les clubs concernés, la LNR et le staff tricolore. L'objectif de cette première saison expérimentale n'est pas de punir mais de mesurer : un groupe de techniciens et de scientifiques doit analyser la charge réellement supportée par les internationaux au fil des mois, sans mettre en péril la préparation de la Coupe du monde 2027.

Une liste arrêtée avant la reprise, déjà datée

Autre précision de Jean-Marc Lhermet : la liste a été constituée fin mars 2026, dans les dernières semaines du Tournoi des 6 Nations. Le vice-président de la FFR reconnaît lui-même qu'elle serait sans doute différente si elle devait être établie aujourd'hui. Certaines absences qui ont surpris dans les versions publiées ces derniers jours pourraient donc s'expliquer par ce décalage de calendrier, sans révéler la vraie place des joueurs concernés dans la hiérarchie tricolore.

Cette première saison expérimentale doit servir de base à un objectif plus large. La FFR veut utiliser les conclusions de cette étude pour bâtir, dès la saison 2028-2029, une réglementation complète autour du temps de jeu et de la santé des joueurs. En attendant ce cadre définitif, le choix du secret entretient une équation délicate : préserver la confidentialité d'un accord entre clubs et sélection, tout en alimentant, par ce silence même, les spéculations qu'il devait précisément éviter.