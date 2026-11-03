26 plaquages offensifs pour Pau, seulement 7 pour Toulouse : derrière le 34-14, un écart défensif particulièrement révélateur

On peut avoir davantage le ballon et passer une mauvaise soirée. Dimanche, au Hameau, Toulouse en a fait l'expérience face à une Section Paloise victorieuse 34-14. Les Rouge et Noir ont eu 52 % de possession. Mais un chiffre, moins visible que les quatre essais béarnais, attire particulièrement l'attention : 26 plaquages offensifs réussis pour Pau, contre seulement sept pour Toulouse.

Le ballon ne fait pas toujours le bonheur

Les Palois ont rapidement pris les commandes grâce aux essais de Facundo Isa et Tumua Manu. Menés 17-0, les Toulousains ont néanmoins trouvé les ressources pour revenir à 17-14 après la pause, avant de céder de nouveau. Isa, puis Beka Gorgadze, ont définitivement fait basculer la rencontre. Une victoire avec bonus offensif qui confirme les ambitions béarnaises.

Et pourtant, les statistiques officielles de la LNR dessinent un rapport de force plus équilibré qu'il n'y paraît. Avec 52 % de possession et 49 % d'occupation, Toulouse a eu des occasions de développer son jeu. Mais avoir la gonfle ne garantit pas de gagner du terrain, encore moins de franchir la ligne.

26 plaquages offensifs, une sacrée différence

C'est là qu'intervient cette donnée intéressante : 26 plaquages offensifs réussis pour les Béarnais, contre sept pour les Haut-Garonnais. Soit près de quatre fois plus ! Cette catégorie statistique, distincte des plaquages classiques, permet de s'intéresser à la capacité d'une défense à contester l'avancée adverse. La LNR ne précisant pas publiquement ses critères de comptabilisation, impossible toutefois d'affirmer que chacune de ces interventions a fait reculer le porteur de balle.

Le contraste est d'autant plus intéressant que Toulouse a réalisé davantage de plaquages réussis au total : 146 contre 133. Les hommes d'Ugo Mola ont donc beaucoup défendu, mais leurs adversaires ont multiplié les interventions classées offensives. Une différence qui invite à regarder au-delà du simple volume défensif. Car faire tomber un adversaire et perturber sa progression sont deux aspects importants du travail sans ballon.

Une défense agressive, mais pas irréprochable

Attention toutefois à ne pas attribuer toute la victoire à cette seule statistique. Pau a également concédé 14 pénalités, deux fois plus que Toulouse, et reçu deux cartons jaunes. La Section a donc connu des difficultés disciplinaires, sans que celles-ci l'empêchent de faire la différence au score.

Pour comprendre précisément l'influence de ces 26 interventions, il faudrait désormais les retrouver en vidéo : à quels endroits du terrain ont-elles été réalisées ? Ont-elles ralenti les sorties de balle ou provoqué des pertes de possession ? La feuille de match officielle ne permet pas de trancher. Mais elle met en lumière un aspect intéressant de cette victoire paloise : la capacité à peser sur l'adversaire, même lorsqu'il possède davantage le ballon.